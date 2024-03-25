Durumunun Kontrol Altına Alındığı Söylenmişti: Kral Charles Hastalığıyla ile İlgili "Hayal Kırıklığına Uğradı"
Durumunun Kontrol Altına Alındığı Söylenmişti: Kral Charles Hastalığıyla ile İlgili "Hayal Kırıklığına Uğradı"
Kaynak: https://www.harpersbazaar.com/celebri...
Kate Midldeton'un gölgesinde kalan fakat kendisine de Ocak ayında kanser teşhisi konan Kral Charles hastalığında önemli bir gelişme yaşandı. Detaylar 👇
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Gündem şu sıralar adeta İngiliz Kraliyeti'nin çöküşüyle çalkalanıyor. Kate Middleton hakkında kurulan komplo teorileri bir nebze dursa da bu sefer de Kral Charles'ın sağlık sorunu endişe saçtı.
Sağlık sorunlarıyla boğuştuğu öğrenilen Galler Prensesi Kate Middleton geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir videoyla kansere yakalandığını sevenelerine duyurmuş ve bitmek bilmeyen iddialara bir dur demişti.
Kral Charles' ise Kate Middleton ile aynı anda geçirdiği operasyon sonrası kanser teşhisi konmuş fakat durumunun erken teşhisi dolayısıyla endişe edilmemesi gerektiği söylenmişti.
Tedavi sürecinde olan kralın ise Middleton'un aksine çoğu kraliyet görevini yerine getirmesi ve sık sık aktif şekilde görülmesi sağlık durumunun iyi gittiğini düşündürmüştü.
Kral Charles'ın hastalığı sırasında ortalık daha da karışmış tüm dünya Middleton'un fotoşop skandallarıyla İngiltere Kraliyetini ağızlarına sakız yapmıştı bildiğiniz gibi... Bu esnada sarayın tüm yükünü üstlenen ise Kraliçe Camilla ve Prens William olmuştu.
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Hem sarayla, hem abisiyle hem de babasıyla arası oldukça bozuk olan Prens Harry ise bu süreçte ne Middleton'a ne de babasına hiçbir destekte bulunmadı...
Kate cephesinde sular durulurken Kralın yeğeni Peter Phillips'in saraydan yaptığı açıklamayla Charles'ın durumu endişe saçtı; ömrü boyunca krallık görevi için bekleyen Charles'ın kamu görevlerinden uzakta kaldığı bu süreçte çok mutsuz ve sinirli olduğu ortaya çıktı.
Peter Phillips "Sanırım en nihayetinde büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Yapmak istediği her şeyi yapamadığı için üzülüyor ve kızıyor" diyerek kralın durumunu medyaya açıkladı.
Ayrıca İngiltere Kralı'nın prostat büyümesi dışında sağlığıyla ilgili endişe uyandırıcı başka sorunlar da olduğu ortaya çıkmış... Ayrıca kendisinin tedaviye geç cevap verdiği ve görevlerine dönmek için ısrar ettiği ise verilen bilgiler arasında.
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