Country Albümü ile Beklentiyi Arşa Çıkartan Beyonce Hayranlarını Eksik Şarkılarıyla Hayal Kırıklığına Uğrattı
Country Albümü ile Beklentiyi Arşa Çıkartan Beyonce Hayranlarını Eksik Şarkılarıyla Hayal Kırıklığına Uğrattı
Kaynak: https://www.businessinsider.com/beyon...
Country müziğin kraliçesi olması beklenen Beyonce geçtiğimiz günlerde yeni albümü Cowboy Carter'ı hayranlarıyla buluşturdu. Ünlü şarkıcı kısa sürede listelerde yükselse de albümü satın alan hayranları hayal kırıklığına uğradı. Detaylar 👇
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Sektöre adını altın harflerle kazıyan dünyaca ünlü pop yıldızı Beyonce'yi daha önce mutlaka duymuşsunuzdur.
Kariyerine başladığı yıllardan beri birçok farklı türde müzik yapan ve sayısız albüm çıkaran ünlü isim bu seneki albümünü ilk defa deneyeceği country müzikle taçlandırdı.
Paylaştığı fotoğraflardan yeni tarzına ipuçlarıyla hayranlarını büyük bir beklentiye sürükleyen isim 27 şarkılık albümünü geçtiğimiz hafta piyasaya sürdü.
Yeni tarzıyla dikkat çeken Beyonce albüm öncesi yayınladığı iki şarkıyla inanılmaz başarılar yakalamıştı ve albümlerinin de yok satması bekleniyordu...
Ta ki albümdeki şarkılar eksik çıkana kadar! 27 şarkıdan oluşacağı söylenen CD'lerin içerisinde dört şarkının eksik olduğu albümü satın alan Beyonce hayranları tarafından ortaya çıkarıldı.
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Kısa sürede birçok hayranın durumdan şikayetçi olması ve indirim ya da geri ödeme talep etmesi ise gündeme bomba gibi oturdu.
Albümüm plak versiyonunda olup da CD versiyonunda olmayan şarkılar ise "Oh Louisiana, The Linda Martell Show, Spaghetti ve Ya Ya" olarak listelendi.
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