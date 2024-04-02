Yaşadığı İhanetle Konuşulan Shakira'nın Barbie Filmine Verip Veriştirmesi Akıllarda Soru İşaretleri Oluşturdu
Yaşadığı İhanetle Konuşulan Shakira'nın Barbie Filmine Verip Veriştirmesi Akıllarda Soru İşaretleri Oluşturdu
Geçtiğimiz senelerde yaşadığı ihanetle dünya gündemine oturan dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, kadınları güçlü ve bağımsız şekilde gösteren Barbie filmine yaptığı yorumlarla tepki çekti. Detaylar 👇
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2022 senesinde yaşadığı ihanetle gündeme bomba gibi oturan Shakira sonrasında da ortaya çıkan skandallarla adından bahsettirmişti.
Eski futbolcu Gerard Pique ile devam ettirdiği evliliği ışık hızında bitiren Shakira, ihanet hakkında sessiz kalmamış şarkılarından röportajlarına durum hakkındaki düşüncelerini dile getirmişti.
Geçtiğimiz günlerde Pique için kariyerini bir yana bıraktığını öyleyen isim artık kaldığı yerden müziğine odaklanacağını ve yıllarını feda ettiği için pişman olduğunu da röportajlarında söylemişti.
7 yıl aradan sonra, Mart ayında sektöre yeni albümü ile bomba gibi dönen Shakira hem şarkıları hem de müzik klipleri ile çok konuşuldu.
Son haftalarda ismine magazin manşetlerinde sıkça rastladığımız isim geçtiğimiz günlerde kadın karakterinin gücünü ve bağımsızlığını sona derece gözler önüne seren, bir çocuk filminden fazla olan Barbie filmine resmen verip veriştirdi!
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Beyaz perdeye damgasını vuran yapım hakkında“Oğullarım filmden nefret ettiler. Erkekliği köreltici olduğunu hissettiler ve ben de bir yere kadar katılıyorum. Oğullarım kadınlara saygı duysun evet ama güçlü de hissetsinler istiyorum" dedi.
"Erkeklerin erkek gibi olması ve koruyup kollayıcı olma özellikleri ellerinden alınmadığı sürece kadının yüceltilmesi iyidir" ifadelerini kullanan şarkıcı...
"Erkeklerin toplumda bir amacı olduğunu, kadınların da başka bir amacı olduğunu düşünüyorum. Biz birbirimizi tamamlıyoruz ve bu tamamlayıcılığın kaybolmaması gerekiyor" diyerek sözlerini noktaladı.
Yaşadığı ihanete ve sonrasında ortaya attığı laflara rağmen bu tür cümleler kuran isim kısa sürede tepki çekti.
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"Aman tanrım o bir ✨erkek annesi✨"
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