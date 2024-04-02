"Ölü Yatırımın Böylesi": Marilyn Monroe'nun Yanındaki Boş Mezar 6 Milyon TL'lik Rekor Fiyata Alıcı Buldu!
"Ölü Yatırımın Böylesi": Marilyn Monroe'nun Yanındaki Boş Mezar 6 Milyon TL'lik Rekor Fiyata Alıcı Buldu!
Kaynak: https://news.sky.com/story/tech-inves...
Geçtiğimiz hafta Marilyn Monroe'nun mezarının yanındaki boş alan rekor bir fiyata açık artırmayla satışa çıkarılmıştı. Tahmin edilenin üzerinde, binlerce dolara satılan mezarı kimin aldığı merak konusu oldu. Detaylar 👇
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Hollywood'un efsane sarışını Marilyn Monroe'nun mezarının yanı geçtiğimiz haftalarda satışa çıkarılmış ve açık artırmanın başlayacağı fiyat ortalığı sallamıştı.
195 bin dolara Beverly Hills'te yaşayan bir yatırımcı tarafından satın alınan boş mezar, alıcının dediğine göre en büyük hayallerinden birisiymiş.
Anthony Jabin isimli yatırımcı 6,3 milyon TL ödediği mezar dışında Monroe'nun bir mayosunu ve Playboy'un kurucusu Hugh Hefner'ın yatağını satın aldı.
Güzel ismin tam yanındaki mezarda yatan Hugh Hefner ise 2017 senesinde bu alana gömülmek için 75 bin dolar ödemişti.
Daha 36 yaşındayken hayatını kaybeden ünlü yıldızın ölümünün üzerinden yıllar geçmesine rağmen kıyafetleri, eşyaları hatta merasının yanındaki boş alan bile ilgi odağı olmaya ve uğruna servetler harcanılmaya devam ediliyor.
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Deniz manzaralı mezar yeri için birbirine girenleri gördüğümden buna şaşırmadım.