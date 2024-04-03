Ayin Havasında Bir Törenle Evlenen Anya Taylor-Joy'un Paylaştığı Düğün Kareleri Resmen Mideleri Alt Üst Etti
Ayin Havasında Bir Törenle Evlenen Anya Taylor-Joy'un Paylaştığı Düğün Kareleri Resmen Mideleri Alt Üst Etti
Geçtiğimiz sene Eylül ayında dünyaevine giren Anya Taylor Joy eşiyle evliliklerinin ikinci yıllını kutlamak adına yaptığı paylaşımla dillere düştü. Düğünündeki ayin havasındaki karelerle dikkat çeken isim kısa sürede birçok eleştiri aldı. Detaylar 👇
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Beyaz perdede ve ekranlarda görmeye son derece alışık olduğumuz isimlerden biri de Anya Taylor-Joy. The Queens Gambit, Peaky Blinders gibi iddialı yapımlarda yer almış isim sektörde kendini kanıtlamış oyunlardan biri.
Canlandırdığı farklı karakterlerle çoğu zaman tanımakta zorluk çektiğimiz isim günümüzün başarılı aktrislerinden biri olarak ilgi çekmeye devam ediyor.
2023 senesinin Eylül ayında Malcolm McRae ile evlenen güzel oyuncu yıla damgasını vuran düğünlerden birinin altına imzasını atmıştı.
"İki yıl önce, 1 Nisan'da en iyi arkadaşımla New Orleans'ta gizlice evlendim. O günün büyüsü sonsuza dek varlığımın her hücresine işledi. Mutlu ikinci (birinci) yıldönümleri aşkım...sen en havalısın🫀" notuyla eşinin evlilik yıl dönümünü kutlayan oyuncunun paylaştığı fotoğraflar dikkat çekti. Oyuncunun iki yıl önceki düğününden kareleri yeni paylaşması ise alay konusu oldu!
Malcolm McRae ise paylaştığı fotoğrafın altına "Seni şimdi seviyorum ve bir şekilde hep sevdim ve bir şekilde hiç bitmeyecek. Mutlu iki yıl dönümleri (dün), güzelim" yazarak ünlü ismin yıldönümünü kutladı.
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"evet, bunlar anatomik olarak doğru kalp kekleri. Evet, ben vampir Lestat'ım" sözleriyle kalp şeklindeki düğün pastasını paylaşan Anya Taylor-Joy, son derece gotik olan tercihleriyle takipçilerini şaşırttı.
İtalya'da bir kilisede 150 kişilik, 15. yüzyıldan kalma bir sarayda, hayatını 2021 senesinden beri birlikte olduğu müzisyen erkek arkadaşıyla birleştiren aktris düğünün çarpıcı detaylarını olabildiğince gizli tutmayı tercih etmişti. Güzel ismi bu özel gecede Cara Delevingne gibi ünlü isimler de yalnız bırakmadı...
Beyaz ve sıradan bir gelinlik yerine ünlü bir markanın üzerinde kuş desenleri olan özel tasarım bir elbisesini tercih eden Anya Taylor-Joy düğününün ürkütücü havasıyla gayet uyumlu gözükmüş...
Gelen tepkilere birlikte bakalım👇
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