Bayramlıklarıyla Göz Kamaştırdı! Hanım Hanımcık Kıyafetiyle Poz Veren Kendall Jenner Büyük Beğeni Topladı
Bayramlıklarıyla Göz Kamaştırdı! Hanım Hanımcık Kıyafetiyle Poz Veren Kendall Jenner Büyük Beğeni Topladı
Kaynak: https://www.wmagazine.com/fashion/ken...
Kendall Jenner geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki alışılmadık görünümüyle büyük beğeni topladı. Detaylar 👇
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Kardashian-Jenner ailesinin model ismi Kendall Jenner günümüzün en beğenilen ve en çok kazanan mankenlerinden biri.
Sektöre girdiği günden beri büyük beğeniyle takip edilen Jenner diğer aile üyeleri gibi ürün çıkartmış, girişimlerde bulunmuş olmasına rağmen genellikle vücut hatlarıyla dikkat çekiyor.
Yüz hatlarıyla ve vücut ölçüleriyle Kardashianlardan farkını ortaya koyan güzel isim sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.
Takipçileri üzerinde küçümsenmez bir etkisi olan Jenner aynı zamanda modaya yön veren isimlerden sadece biri...
Geçtiğimiz günlerde kapri ve babet modasını paylaştığı fotoğrafla geri getirmeyi deneyen Kendall kimisi tarafından beğenilse de kimileri tarafından demode bulunmuştu.
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Paskalya Bayramı için seçtiği beyaz elbiseyle zarif bir görünüm sergileyen güzel ismin sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafa rekor beğeni geldi.
2,990 dolarlık (yaklaşık 97 bin TL) elbisesiyle kendine hayran bırakan model birçok güzel yorum aldı.
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