Bi Karar Verin: Hastalığı Yüzünden Kilo Alıp Veren Selena Gomez Önce Linçlendi Sonra Övgü Yağmuruna Tutuldu
Bi Karar Verin: Hastalığı Yüzünden Kilo Alıp Veren Selena Gomez Önce Linçlendi Sonra Övgü Yağmuruna Tutuldu
Geçtiğimiz günlerde paylaşıp hemen sildiği bir fotoğraf sonrası linç edilen Selena Gomez bu kez tüm zerafetiyle kameralara yakalanınca kısa sürede birçok güzel yorum topladı. Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
2024 senesine yediği linçlerle damga vuran Selena Gomez aslında kariyerine başladığı ilk günden itibaren eleştirilen isimlerden biri.
Hailey Bieber'la olan atışmaları, yeni sevgilisini görünüşü, sosyal medyayı bırakma kararları olsun, Selena Gomez adını sıkça duyduğumuz ünlülerden.
Geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir fotoğraf sonrası kısa sürede eleştiri yağmuruna tutulan ismin kiloları alay konusu olunca, kendisi anında gönderiyi kaldırmakta bulmuştu çözümü.
Kullandığı ilaçlar yüzünden hızlı şekilde kilo alıp verdiğini daha önce de açıklayan Gomez skandal yaratan fotoğraf sonrası New York sokaklarında görüntülendi.
Giydiği kıyafet ve özellikle yüzündeki incelmeyle dikkat çeken Selena Gomez eleştirilen fotoğrafın ardından bu kez de övgü yağmuruna tutuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kimisi şarkıcının giyimi dolayısıyla olduğundan daha zayıf gözüktüğünü düşünürken kimisi de ilaçların yarattığı şişkinliğin yok olduğunu söyledi.
Gelen yorumlara birlikte bakalım👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın