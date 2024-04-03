Çeyrek Asırdır Evli Olan David ve Victoria Beckham'ın Lüks Yatlarındaki Aşk Dolu Anları Kıskananları Çatlattı
Çeyrek Asırdır Evli Olan David ve Victoria Beckham'ın Lüks Yatlarındaki Aşk Dolu Anları Kıskananları Çatlattı
Geçtiğimiz günlerde milyonluk yatlarıyla gezintiye çıkan David ve Victoria Beckham çiftinin birbirlerine ilk günkü kadar aşık bakışları düşman çatlattı. Detaylar 👇
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Magazin dünyasının gözde çiftlerinden biri olan David Beckham ve Victoria Beckham günümüzde de adlarından sıkça bahsettiren isimlerinden biri.
Sosyal medya paylaşımlarından attıkları her adıma ilgi odağı olan ikili kadar aileleri sayesinde de büyük bir sevgi görüyor.
Lüks yaşantıları ve yakışıklıklarıyla sık sık gündem olan ailenin tatilleri, yıldönümü ve doğum günü kutlamaları da bir o kadar şaşalı.
Geçtiğimiz günlerde Miami'de milyonluk yatlarıyla tatile çıkan Beckhamlar yine ve yeniden ultra lüks seyahatleriyle çok konuşulmuştu.
Victoria Beckham geçtiğimiz gün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla takipçilerinin Paskalya Bayramını kutladı.
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Paskalya kutlamalarını pembe tavşan kulakları takarak çekildikleri pozlarla yapan aile üyeleri sosyal medyadaki takipçilerini de bu fotoğraflardan eksik bırakmadı tabii. Gelin bu karelere gelen yorumlara birlikte bakalım👇
"Siz çocuklar en tatlısısınız"
"Kesinlikle Fav Çiftlerimden biri! 2 Güzel ve İnanılmaz Ruh!!! Mutlu Paskalyalar!!! 🙏 🐰🐣"
"olağanüstü sinema filmi"
"Onlara bayılıyorum. Nokta. Hikayenin sonu. İyi geceler Irene."
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"Sen benim en sevdiğim Spice Girl üyesiydin"
"gerçek bir adam 🔥 muhteşem karısını herkese ve güzel ailesine karşı hipnotize ediyor 🫶🏼"
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