Euphoria Dizisinin Yükselen Yıldızı Hunter Schafer Şarkıcı Rosalia ile Daha Önce İlişki Yaşadığını İtiraf Etti
Euphoria Dizisinin Yükselen Yıldızı Hunter Schafer Şarkıcı Rosalia ile Daha Önce İlişki Yaşadığını İtiraf Etti
Kaynak: https://people.com/euphorias-hunter-s...
Euphoria dizisinin yıldız ismi Hunter Schafer 2019 senesinde Rosalia isimli şarkıcı ile beş ay boyunca sevgili olduklarını açıkladı. Detaylar 👇
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Euphoria dizisindeki başarısıyla yıldızı parlayan Hunter Schafer geçtiğimiz gün yıllar öncesine yönelik, özel hayatından açıklamalarla herkesi şaşırttı.
Aktris en son 'Euphoria' filmindeki rol arkadaşı Dominic Fike ile birlikteydi, ancak çift Temmuz 2023'te ilişkisini sonlandırmıştı.
GQ'nun yeni sayısı için verdiği yeni bir röportajda 25 yaşındaki Schafer, İspanyol müzisyen Rosalia ile 2019'da beş ay boyunca romantik bir ilişki yaşadıklarını doğruladı.
Şimdilerde ise birbirlerinin hayatlarında yer almaya devam eden ikilinin güzel ilerleyen bir dostlukları olduğunu söyledi güzel oyuncu.
Euphoria yıldızı, son birkaç yıldır birkaç kez birlikte fotoğraflandığı ve söz konusu spekülasyonlara yol açan Rosalía ile geçmişi hakkında "Çok uzun zamandır çok fazla spekülasyon var," dedi. "Bir yanımız bu işi bitirmek istiyor, diğer yanımız ise 'Bu kimseyi ilgilendirmez' diyor!” dedi.
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Geçmişlerini paylaşma kararı, Schafer'ın 31 yaşındaki müzisyenle konuşması ve görünüşe göre bu konuda konuşmak için onayını almasının ardından gelmiş... "Bu benim paylaşmaktan mutlu olduğum bir şey. Sanırım o da böyle hissediyor" ifadelerini kullandı aktris.
Ünlü isim, "Ne olursa olsun o aileden biri," diye ekledikten sonra sözlerini bitirdi. Yakın zamanda Schafer, Euphoria'daki rol arkadaşı Dominic Fike ile birlikte anıldı.
Schafer, yayına verdiği demeçte, şu anda bekar olduğunu doğrularken ilişkisi bittiğinden beri iyileşmekte olduğunu söyledi. "Başka bir şeye atlamadan önce her yönden iyi olduğumdan emin olmak istiyorum" dedi.
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