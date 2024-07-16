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Sahnede Kendinden Geçti: Kibariye Yürekleri Parçalayan ''Unutamadım'' Performansıyla Dikkat Çekti

Sahnede Kendinden Geçti: Kibariye Yürekleri Parçalayan ''Unutamadım'' Performansıyla Dikkat Çekti

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
16.07.2024 - 11:22

Geçtiğimiz aylarda eşi, ihanet ve dolandırıcılık iddialarıyla gündeme gelen Kibariye, açıklamalarıyla tepkileri üzerine çekmişti. Önceki akşam, bir mekanda sahne alan ünlü şarkıcı, sahnede kendinden geçtiği performansıyla da epey konuşulacak gibi duruyor.

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Ünlü şarkıcı Kibariye, nisan ayında hakkında çıkan dolandırıcılık iddiaları ve eşinin ihaneti hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. İhanet hakkında kendisine yöneltilen soruya ''her erkek yapar'' cevabını vermesi ise oldukça tepki çekmişti hatırlarsınız.

Ünlü şarkıcı Kibariye, nisan ayında hakkında çıkan dolandırıcılık iddiaları ve eşinin ihaneti hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti. İhanet hakkında kendisine yöneltilen soruya ''her erkek yapar'' cevabını vermesi ise oldukça tepki çekmişti hatırlarsınız.

Kibariye'nin evliliği ve dolandırıcılık iddiaları hakkında yaptığı açıklamaların detayları için👇

O dönemde kısa bir süre evini terk etmiş olsa da sonrasında evine geri dönen Kibariye, Ali Küçükbalçık ile olan evliliğini hala sürdürmekte.

O dönemde kısa bir süre evini terk etmiş olsa da sonrasında evine geri dönen Kibariye, Ali Küçükbalçık ile olan evliliğini hala sürdürmekte.

Özel hayatında üzücü olaylar yaşayan ünlü şarkıcının sahne hayatı ise son zamanlarda oldukça yolunda. Kibariye, birçok farklı mekanda dinleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.

Özel hayatında üzücü olaylar yaşayan ünlü şarkıcının sahne hayatı ise son zamanlarda oldukça yolunda. Kibariye, birçok farklı mekanda dinleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.

Kendisi geçtiğimiz akşam sahne aldığı bir mekanda Müslüm Gürses'in unutulmaz eserlerinden ''Unutamadım''ı seslendirdi. Kibariye, şarkının ruhuna kendini öyle kaptırdı ki o anlar akıllara ''ihanet yeniden gündemde olabilir mi?'' sorusunu getirdi.

Kendisi geçtiğimiz akşam sahne aldığı bir mekanda Müslüm Gürses'in unutulmaz eserlerinden ''Unutamadım''ı seslendirdi. Kibariye, şarkının ruhuna kendini öyle kaptırdı ki o anlar akıllara ''ihanet yeniden gündemde olabilir mi?'' sorusunu getirdi.

Kibariye'nin sahnede kendinden geçtiği o anlar böyle görüntülendi👇

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