Sahnede Kendinden Geçti: Kibariye Yürekleri Parçalayan ''Unutamadım'' Performansıyla Dikkat Çekti

Geçtiğimiz aylarda eşi, ihanet ve dolandırıcılık iddialarıyla gündeme gelen Kibariye, açıklamalarıyla tepkileri üzerine çekmişti. Önceki akşam, bir mekanda sahne alan ünlü şarkıcı, sahnede kendinden geçtiği performansıyla da epey konuşulacak gibi duruyor.