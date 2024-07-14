Megastar Tarkan Paylaşımlara Doyamadı: Önce Hayranlarına Teşekkür Etti Sonra Kızının Doğum Gününü Kutladı!
Megastar Tarkan Paylaşımlara Doyamadı: Önce Hayranlarına Teşekkür Etti Sonra Kızının Doğum Gününü Kutladı!
Uzun bir aranın ardından yepyeni bir albümle dönüş yapan Tarkan, dinleyenlere teşekkürlerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dile getirdi. Ardından kızının doğum gününü kutladı.
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Tarkan, eşi ve kızıyla birlikte Almanya'da gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih ediyor.
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Megastar, gözlerden uzak kaldığı bu yıllar boyunca yeni şarkılarına bizleri hasret bırakmıştı. Bu hasret, geçtiğimiz ay Tarkan'ın yepyeni bir albümle müzik piyasasına geri dönmesiyle son buldu hatırlarsınız.
Sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda ''Haberleşemesek de kalp kalbe karşı her zaman...'' diyerek konuşmasına başlayan Tarkan, yeni şarkılarına gelen sevgi dolu yorumlara ''öpücüklü'' teşekkürlerini iletti. Megastar, Kuantum 51 isimli albümünü tam bir ay önce yayınlamıştı hatırlarsınız.
Tarkan'ın sevgi dolu teşekkür paylaşımını merak edenleri şöyle alalım👇
Tarkan, teşekkür videosunun ardından paylaşımlara doyamayıp birkaç saat sonra eşi Pınar ve kızı Liya ile fotoğraflarını paylaştıp kızlarının altıncı yaş gününü kutladı.
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Mutluluk üzerine mutluluk dolu bir başka anını sevenleriyle paylaşan Megastar, paylaşımının altına bir de ''bugünlerde duygusalım'' notunu düştü. Mutlulukları daim olsun, hemen nazar boncuğumuzu konduralım🧿
Tarkan'ın biricik kızı Liya'nın doğum gününü kutladığı notu da merak edenler için şöyle bırakalım👇
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