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Haftanın En Şık Kadın Ünlüsünü Sizlerin Oylarıyla Seçiyoruz!

Haftanın En Şık Kadın Ünlüsünü Sizlerin Oylarıyla Seçiyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
15.07.2024 - 00:23

Hafta boyunca birbirinden ünlü isimlerden bahsettik. Kimileri açıklamalarıyla, kimileri kombinleriyle konuşuldu. Biz de haftanın en şık kadın ünlüsünü sizlerle birlikte seçelim istedik!

Hazırsanız, hadi başlayalım!

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Nazlı Sabancı?

Nazlı Sabancı?

Hande Erçel?

Hande Erçel?

Yasemin Tatlıses?

Yasemin Tatlıses?

Defne Samyeli?

Defne Samyeli?

Demet Özdemir?

Demet Özdemir?
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Seda Bakan?

Seda Bakan?

Tuba Büyüküstün?

Tuba Büyüküstün?

Burçin Terzioğlu?

Burçin Terzioğlu?

Berrak Tüzünataç?

Berrak Tüzünataç?

Başak Dizer?

Başak Dizer?
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Yasemin Özilhan?

Yasemin Özilhan?

Burcu Özberk?

Burcu Özberk?

Şimdi gelelim asıl sorumuza! Sizce bu haftanın en şık ismi kim?

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