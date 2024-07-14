Haftanın En Şık Kadın Ünlüsünü Sizlerin Oylarıyla Seçiyoruz!
Haftanın En Şık Kadın Ünlüsünü Sizlerin Oylarıyla Seçiyoruz!
Hafta boyunca birbirinden ünlü isimlerden bahsettik. Kimileri açıklamalarıyla, kimileri kombinleriyle konuşuldu. Biz de haftanın en şık kadın ünlüsünü sizlerle birlikte seçelim istedik!
Hazırsanız, hadi başlayalım!
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Nazlı Sabancı?
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Hande Erçel?
Yasemin Tatlıses?
Defne Samyeli?
Demet Özdemir?
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Seda Bakan?
Tuba Büyüküstün?
Burçin Terzioğlu?
Berrak Tüzünataç?
Başak Dizer?
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Yasemin Özilhan?
Burcu Özberk?
Şimdi gelelim asıl sorumuza! Sizce bu haftanın en şık ismi kim?
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