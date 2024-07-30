Aşkları Dolu Dizgin Devam Ediyor: Uraz Kaygılaroğlu Sevgilisi Sayna Soleimanpour ile Tatil Pozlarını Paylaştı
Aşkları Dolu Dizgin Devam Ediyor: Uraz Kaygılaroğlu Sevgilisi Sayna Soleimanpour ile Tatil Pozlarını Paylaştı
Uraz Kaygılaroğlu, son dönemlerin en sevilen ve karizmasıyla dikkatleri üzerine çeken isimlerden. Kendisi geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açmıştı. İkiliden yeni aşk pozları geldi.
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Başarılı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nu Sefirin Kızı ve Üç Kuruş gibi birçok dizideki unutulmaz performanslarıyla hatırlıyoruz.
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Kendisi geçtiğimiz günlerde başrolünü canlandırdığı tiyatro oyunundaki öpüşme sahnesiyle epey bir polemik yarattı hatırlarsınız. Meslektaşları bu konuda Kaygılaroğlu'nu yalnız bırakmadı ve ünlü oyuncu birçok isimden destek gördü.
Kaygılaroğlu, 2014'te kendisi gibi oyuncu olan Melis İşiten ile hayatını birleştirdi. Ardından, ne yazık ki 2019'da çift yollarını ayırma kararı aldı.
Bu ayrılık kararı ikilinin arkadaşlığına engel olmadı. İşiten ve Kaygılaroğlu, güzeller güzeli kızları Ada için de sık sık bir araya gelmeye devam etti. Fakat iki ünlü ismin de artık başka birliktelikleri var.
Melis ve Uraz ikilisi geçtiğimiz gün gerçekleşen ortak arkadaşlarının düğününde bu şekilde bir araya gelmişlerdi👇
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Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz aylarda sanatçı Sayna Soleimanpour ile bir ilişki yaşamaya başladı. Biz de böylelikle Kaygılaroğlu'nun sosyal medya profilinde de bu güzel hanımefendiye sık sık rastlamaya başladık.
Çiftimiz o düğün senin o tatil benim geziyor; yaz aynın keyfini birlikte çıkartıyor.
Bugün sosyal medyasından yaptığı paylaşımla Uraz Kaygılaroğlu, aşk dolu tatil pozlarını ardı ardına ekleyerek takipçilerinin beğenisini topladı.👇
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