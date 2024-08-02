Usta Son Yolculuğuna Uğurlanıyor: Cenazede Görüntülenen Dost Elver, Genco Erkal'ı ''İsim Babası'' Olarak Andı
Usta Son Yolculuğuna Uğurlanıyor: Cenazede Görüntülenen Dost Elver, Genco Erkal'ı ''İsim Babası'' Olarak Andı
31 Temmuz 2024'te hastalığı sebebiyle hayata gözlerini yuman 86 yaşındaki usta oyuncu Genco Erkal'ın cenaze töreni bugün gerçekleşiyor. Ünlü isimler, Erkal'ı son yolculuğuna Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ndeki törenle uğurluyor.
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Ömrünü tiyatroya adamış usta oyuncu Genco Erkal, 31 Temmuz'da kan kanserine yenik düşmüş ve hayata gözlerini yummuştu.
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Genco Erkal, bugün saat 14.00'te Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesinde düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
Bugün birçok oyuncu, usta isimi son kez sahnede görüp veda edebilmek için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'ndeki törene katılıyor. Bu isimlerden biri de Dost Elver. Elver, Erkal'a veda etmeden önce ''Genco Erkal, benim isim babamdır'' dediği bir açıklamada bulundu.
Dost Elver'in 2. Sayfa muhabirine verdiği veda röportajı:
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