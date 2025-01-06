İstanbul Bostancı'da İnşaatı Süren Tek Boyutlu Bina Tartışma Yarattı

Ülkemizde pek çok çirkin yapı olduğu aşikar. Ancak bazı yapılar güvenlik açısından o kadar yetersiz görünüyor ki insanları binaların estetik durumlarını bile gözardı edecek seviyeye gelebiliyor. İşin daha kötü tarafı bu tip binalar halen daha inşa ediliyor. Kadıköy'ün popüler semtlerinden Bostancı'da inşaatı sürmekte olan bir bina ise görenleri hayrete düşürecek cinsten.