İstanbul Bostancı'da İnşaatı Süren Tek Boyutlu Bina Tartışma Yarattı
İstanbul Bostancı'da İnşaatı Süren Tek Boyutlu Bina Tartışma Yarattı
Ülkemizde pek çok çirkin yapı olduğu aşikar. Ancak bazı yapılar güvenlik açısından o kadar yetersiz görünüyor ki insanları binaların estetik durumlarını bile gözardı edecek seviyeye gelebiliyor. İşin daha kötü tarafı bu tip binalar halen daha inşa ediliyor. Kadıköy'ün popüler semtlerinden Bostancı'da inşaatı sürmekte olan bir bina ise görenleri hayrete düşürecek cinsten.
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Anadolu Yakası'nın en pahalı yerlerinden birine inşa edilen binanın adeta tek boyutlu olması pek çok kişinin dikkatini çekti.
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Bir inşaat mühendisi ise durumu tane tane anlattı.
Henüz üzerinden 2 yıl bile geçmeyen deprem felaketlerinin unutulup unutulmadığı sorgulandı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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