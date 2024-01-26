Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: “Marmara Depreminde İstanbul’da 100 Bin Bina Yıkılacak”
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: “Marmara Depreminde İstanbul’da 100 Bin Bina Yıkılacak”
Olası Marmara depreminde İstanbul’da yaklaşık 100 bin binanın yıkılacağını söyleyen afet yönetimi uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, “Her bina başına 100 kişi koyarsak, 10 milyon arama kurtarmacı lazım. Biz insanları nasıl enkaz altından kurtarırız?’ değil, ‘ne yaparsak insanlar enkaz altında kalmaz?’ diye çalışmamız lazım. Biz afet yönetimini tersten anlamışız. Bir an önce riskli 100 bin binayı 100 binaya indirmemiz lazım” dedi.
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Olası Marmara depreminde İstanbul’da çok kayıp verileceğini ifade eden İstanbul Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Türkiye’de afete dair plan ve programın olmadığını ifade etti.
Prof. Dr. Kadıoğlu, “Deprem olduktan sonra bu şehri yeniden nasıl yapılandıracağız, enkazı nereye dökeceğiz, kalıcı konutları nerede yapacağız? buna yönelik plan ve program yok” diyerek şunları söyledi:
Türkiye’de 1999 Gölcük depreminden sonra çok şey yapıldığını ancak yapılanların yetmediğini söyleyen Prof. Dr. Kadıoğlu şunları söyledi:
Prof. Dr. Kadıoğlu, “En basit bir hesapla 100 bin binanın yıkıldığı yerde 10 milyon arama kurtarmacı lazım. İstanbul’dakilerin aileleri de afetzede olmasa diğer illerdeki insanları toplayıp anında buraya getirsek hepsi 40 bin kişi. Her enkazın başına bir kişi bile koyamayız, koysak bile ölenleri geri getiremeyeceğiz. ‘Biz insanları nasıl enkaz altından kurtarırız değil,’ ‘ne yaparsak insanlar enkaz altında kalmaz’ diye çalışmamız lazım. Biz afet yönetimini tersten anlamışız. ‘Afet olacak, arayacağız, kurtaracağız’ bu afet yönetimi değil. Kriz yönetiminden risk yönetimine geçmemiz lazım” ifadelerini kullandı.
İstanbul’un kıyılarında daha önce tsunami oluştuğunu ve yine olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Kadıoğlu, “Tsunami kıyılarda yaşayanların bilmesi gereken bir tehlike. Tersaneler, limanlar, kıyıdaki iskeleler bunlar çoğu dolgu alanlarında yapılmış, bunlar mutlaka zarar görecek, hiçbir şeye güvenemeyiz, hepsini kontrol etmemiz gerekiyor. Ona göre biz denizcilikten taşımayı, ulaşımı ve tahliyeyi planlamamız gerekiyor” dedi.
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Deprem krizi ile ilgili plan ve programın olmadığını söyleyen Prof. Dr. Kadıoğlu şunları ekledi:
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