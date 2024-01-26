Olası Marmara Depremi İçin Yeni Hazırlık: Tsunami Erken Uyarı İstasyonları Kuruluyor

Olası Marmara depremi ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada Marmara ve çevresine 20 tsunami gözlem ve erken uyarı istasyonu kurulacağı kaydedildi.