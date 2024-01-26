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Olası Marmara Depremi İçin Yeni Hazırlık: Tsunami Erken Uyarı İstasyonları Kuruluyor

Olası Marmara Depremi İçin Yeni Hazırlık: Tsunami Erken Uyarı İstasyonları Kuruluyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
26.01.2024 - 12:39

Olası Marmara depremi ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada Marmara ve çevresine 20 tsunami gözlem ve erken uyarı istasyonu kurulacağı kaydedildi.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünce, Marmara Denizi çevresi ve Adalar'a yeni "Çok Disiplinli Tsunami Gözlem ve Erken Uyarı İstasyonları" kuruluyor.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünce, Marmara Denizi çevresi ve Adalar'a yeni "Çok Disiplinli Tsunami Gözlem ve Erken Uyarı İstasyonları" kuruluyor.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Valiliği İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından sağlanan destekle Marmara Denizi çevresi ve Adalar'da konumlanacak 20 yeni "Çok Disiplinli Tsunami Gözlem ve Erken Uyarı İstasyonu" için çalışmalara başladı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Valiliği İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından sağlanan destekle Marmara Denizi çevresi ve Adalar'da konumlanacak 20 yeni "Çok Disiplinli Tsunami Gözlem ve Erken Uyarı İstasyonu" için çalışmalara başladı.

İlki Kartal Belediyesi Su Sporları Merkezi'nde faaliyete geçen yeni tsunami erken uyarı sistemleriyle Marmara Denizi'nde depremler sonrası oluşabilecek tsunamiler çok disiplinli bir yaklaşımla takip edilebilecek.

İlki Kartal Belediyesi Su Sporları Merkezi'nde faaliyete geçen yeni tsunami erken uyarı sistemleriyle Marmara Denizi'nde depremler sonrası oluşabilecek tsunamiler çok disiplinli bir yaklaşımla takip edilebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, bu yeni istasyonlarla sadece Türkiye'de değil Akdeniz, Ege ve Karadeniz bağlantılı denizlerde 15 farklı ülkeden 21 kuruma erken uyarı mesajı gönderilebileceğini kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, bu yeni istasyonlarla sadece Türkiye'de değil Akdeniz, Ege ve Karadeniz bağlantılı denizlerde 15 farklı ülkeden 21 kuruma erken uyarı mesajı gönderilebileceğini kaydetti.
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çok etken davrandınız. önce bir deprem olsaydı...

Gökhan Öktem

çok erken değilmi