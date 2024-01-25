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AFAD Duyurdu: Malatya'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem!

AFAD Duyurdu: Malatya'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem!

Malatya Deprem
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.01.2024 - 16:12 Son Güncelleme: 25.01.2024 - 17:31

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Malatya Battalgazi'de 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. 16.04'te yerin 14 kilometre altında gerçekleşen deprem paniğe yol açtı. Depremin çevre illerden de hissedildiği belirtiliyor.

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AFAD'ın deprem paylaşımı 👇

Malatya'da korku ve panik yaratan 5.2 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı yok.

Malatya'da korku ve panik yaratan 5.2 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı yok.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çevre illerden de hissedilen güçlü depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çevre illerden de hissedilen güçlü depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini duyurdu.

Ali Yerlikaya'nın Malatya'daki depremle ilgili paylaşımı 👇

Depremin merkez üssü olan Battalgazi'nin Belediye Başkanı Osman Güder, CNN Türk canlı yayınında depremde herhangi bir mal ve can kaybı olmadığını söyledi.

Depremin merkez üssü olan Battalgazi'nin Belediye Başkanı Osman Güder, CNN Türk canlı yayınında depremde herhangi bir mal ve can kaybı olmadığını söyledi.
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Deprem uzmanı Ahmet Ercan, Malatya'daki 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası yaptığı paylaşımda, "Şimdilik daha büyüğü olmayabilir. Artçılar sürecek" ifadelerini kullandı 👇

Prof. Naci Görür ise depremle ilgili " Deprem DAF Zonunda. Muhtemelen 6Şubat depremleri sonucu kırılmamış bir fay kesimi üzerinde. Biliyorsunuz, buralara önemli miktarda enerji transfer edildi" dedi.

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