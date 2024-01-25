AFAD Duyurdu: Malatya'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem!

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Malatya Battalgazi'de 5.2 büyüklüğünde deprem oldu. 16.04'te yerin 14 kilometre altında gerçekleşen deprem paniğe yol açtı. Depremin çevre illerden de hissedildiği belirtiliyor.