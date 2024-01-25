AFAD Duyurdu: Malatya'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem!
AFAD Duyurdu: Malatya'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem!
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AFAD'ın deprem paylaşımı 👇
Malatya'da korku ve panik yaratan 5.2 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı yok.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çevre illerden de hissedilen güçlü depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini duyurdu.
Ali Yerlikaya'nın Malatya'daki depremle ilgili paylaşımı 👇
Depremin merkez üssü olan Battalgazi'nin Belediye Başkanı Osman Güder, CNN Türk canlı yayınında depremde herhangi bir mal ve can kaybı olmadığını söyledi.
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Deprem uzmanı Ahmet Ercan, Malatya'daki 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası yaptığı paylaşımda, "Şimdilik daha büyüğü olmayabilir. Artçılar sürecek" ifadelerini kullandı 👇
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