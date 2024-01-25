Sosyal Medya Fenomenliğinde Yeni Dönem: Ticaret Bakanlığı Influencer Olmak İçin Şart Getirdi
Sosyal Medya Fenomenliğinde Yeni Dönem: Ticaret Bakanlığı Influencer Olmak İçin Şart Getirdi
Ticaret Bakanlığı, “Influencer Sertifika Programı”na katılmayanların artık influencer olamayacağını açıkladı.
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Ticaret Bakanlığı, 2024-2028 Stratejik Planı kapsamında tüketicilerin korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında influencer denetimine başlıyor. Dijital mecralarda yer alan reklamlar başta olmak üzere tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı uygulamalara karşı çalışmalar yürütülecek.
İnternet alışveriş tercihlerini önemli ölçüde etkileyen influencerlar da denetime tabi olacak. Reklam Özdenetim Kurulu ve Reklam Kurulu işbirliğinde “Influencer Sertifika Programı Projesi” hayata geçirilecek.
Yeni çalışma ile birlikte sertifika sahibi influencerların sorumluluk içerisinde hareket ettiğine yönelik reklam verenlere bakanlık tarafından bir güvence verilmiş olacak.
Ticaret Bakanlığı ayrıca “Influencer Sertifika Programı”na katılmayanların influencer olamayacağını duyurdu.
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Büyük resme bakarsak... Bu işten ne kadar tırtıklayacaklar?
avrupa kesinlikle bizi kıskanacak :) her olaydan para nasıl alınır ders veririz ders !
tc ticaret bakanlığı influencer işleri genel müdürlüğü'nden sertifikanızı alabilirsiniz