İstanbul'da İlginç Olay: Kepçe Yıktı, Yan Binadaki Tuvalet Açıkta Kaldı

Beklenen Marmara Depremine karşı İstanbullular kentsel dönüşüme hız vermiş durumda. Ancak kentsel dönüşüm çalışmaları hiç de kolay bir şekilde ilerlemiyor. Bahçelievler'de yapılan bir yıkım sırasında yan binanın üçüncü katında duvar olmadığı ortaya çıktı. Yıkım sonrası dairenin banyosu ve alafranga tuvaleti açıkta kaldı.