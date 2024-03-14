İstanbul'da İlginç Olay: Kepçe Yıktı, Yan Binadaki Tuvalet Açıkta Kaldı
İstanbul'da İlginç Olay: Kepçe Yıktı, Yan Binadaki Tuvalet Açıkta Kaldı
Beklenen Marmara Depremine karşı İstanbullular kentsel dönüşüme hız vermiş durumda. Ancak kentsel dönüşüm çalışmaları hiç de kolay bir şekilde ilerlemiyor. Bahçelievler'de yapılan bir yıkım sırasında yan binanın üçüncü katında duvar olmadığı ortaya çıktı. Yıkım sonrası dairenin banyosu ve alafranga tuvaleti açıkta kaldı.
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Kentsel dönüşüm ile müteahhidin skandalını da ortaya çıktı. Yıkım sırasında yandaki binanın duvarının olmadığı görüldü.
Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın yıkımı gerçekleştirildi.
Yıkım sırasında bitişikte bulunan binanın üçüncü katında duvar olmadığı ortaya çıktı. Yıkım sonrası dairenin banyosu ve alafranga tuvaleti açıkta kaldı.
Bina sakinleri olayın şaşkınlığını yaşarken, duvarı olmayan daire sakinleri ise güvenlik tedbiri olarak dairelerini boşalttı.
Binanın inşa edildiği dönemde, müteahhidin yan binanın duvarını sıvayarak kullandığı iddia edildi. Mahalle sakini Yıldırım Akgün, "Binanın dayanıklı olmadığını görüyoruz, başka bir şey değil. Hem o taraf hem bu taraf için yapılan iş düzgün değil. Duvarını yapmamış, binaya yaslamış. Görüntü berbat. Allah'tan gündüz fark edilmiş. Fark etmeseler ne olur kim bilir" dedi.
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Mahalle sakini Latif Kaya, "Yapan müteahhidin suçu. Öteki binayı yapanın suçu, kendine ait duvarı yok. Yıkan kişinin suçu yok. Mekanikçi olduğum halde, yıkan binanın suçunun olmadığını anlıyorum. Görüntü müteahhitlik açısından bakarsak çalınmış, hırsızlık" şeklinde konuştu.
İsmail Doğan ise, "İnşaattan pek anlamam ama görüntü iyi değil, yapmışlar işte" dedi.
Olay yerinden görüntler:
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Bu wc çok havadar püfür püfür 😁
Böylece koku sorunu ortadan kalkmış oldu