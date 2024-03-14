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Aylar Sonra Görüldü! Sedat Peker Dosyasından Yeni Gelişme: Olaylı Tırlar Yeniden Ortaya Çıktı

Aylar Sonra Görüldü! Sedat Peker Dosyasından Yeni Gelişme: Olaylı Tırlar Yeniden Ortaya Çıktı

Sedat Peker Silahlı Saldırı Dava
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.03.2024 - 11:22

Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde 'dijital tecrit' altında tutulan Sedat Peker hakkında açılan bir dava daha gündeme geldi. 

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Semih Tufan Gülaltay'ın iş yerine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin Sedat Peker'in de aralarında olduğu 10 kişiye açılan davada tutuklu yargılanan son üç kişinin de tahliye edildiği ortaya çıktı.

Semih Tufan Gülaltay'ın iş yerine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin Sedat Peker'in de aralarında olduğu 10 kişiye açılan davada tutuklu yargılanan son üç kişinin de tahliye edildiği ortaya çıktı.

İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) eski Başkanı Akın Birdal suikastinin azmettiricisi Semih Tufan Gülaltay’ın, 26 Mayıs 2022’de iş yerine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin Sedat Peker’in de aralarında olduğu 10 kişiye dava açılmıştı.

İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) eski Başkanı Akın Birdal suikastinin azmettiricisi Semih Tufan Gülaltay’ın, 26 Mayıs 2022’de iş yerine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin Sedat Peker’in de aralarında olduğu 10 kişiye dava açılmıştı.

10 Haber'den Ersin Eroğlu'nun haberine göre; Aralık ayındaki duruşmada Peker ile olayla bağlantısı olduğu söylenen Ali Metin Polat ve birkaç sanık daha tahliye edilmişti.

1 Mart’ta İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görülen duruşmada ise davada tutuklu yargılanan Muştak Çimenci, İmdat Sakal, Mehmet Necib Aydemir’in de tahliyesine karar verildi. Bu tahliyelerle Sedat Peker örgütü dosyalarından yargılanan toplam 123 sanıktan tek tutuklu kalmadı.

1 Mart’ta İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görülen duruşmada ise davada tutuklu yargılanan Muştak Çimenci, İmdat Sakal, Mehmet Necib Aydemir’in de tahliyesine karar verildi. Bu tahliyelerle Sedat Peker örgütü dosyalarından yargılanan toplam 123 sanıktan tek tutuklu kalmadı.

Edinilen bilgiye göre; Semih Tufan Gülaltay’ın İstanbul Maltepe’deki ofisine 26 Mayıs 2022’de gece saat 03.20 sıralarında Furkan Taş isimli kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti. Furkan Taş silahıyla önce ofisin önünde park halinde duran araca ateş etti. İş yerinde bulunan Gülatay’ın şoförü Önder Erkut saldırıya karşılık verdi. Taş vücuduna isabet eden kurşunla olay yerinde yaşamını yitirdi. Taş’ın ölümüne ilişkin İstanbul Anadolu Adliyesi’nde dava açılmıştı.

Edinilen bilgiye göre; Semih Tufan Gülaltay’ın İstanbul Maltepe’deki ofisine 26 Mayıs 2022’de gece saat 03.20 sıralarında Furkan Taş isimli kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti. Furkan Taş silahıyla önce ofisin önünde park halinde duran araca ateş etti. İş yerinde bulunan Gülatay’ın şoförü Önder Erkut saldırıya karşılık verdi. Taş vücuduna isabet eden kurşunla olay yerinde yaşamını yitirdi. Taş’ın ölümüne ilişkin İstanbul Anadolu Adliyesi’nde dava açılmıştı.

Saldırıya ilişkin soruşturma Temmuz 2023’te tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sedat Peker’in de aralarında olduğu 10 isim hakkında dava açtı. İddianamede saldırıyı yapan Furkan Taş’ın Peker’in adamlarıyla irtibatlı olduğu öne sürüldü. İddianamede Peker’in suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu, Gülaltay’ı öldürmeleri için örgüt üyelerine talimat verdiği öne sürüldü. İddianamede eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı da kaydedildi. Peker’in “Suç örgütü kurma ve yönetme” ile “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından 15 yıldan 27 yıla kadar hapsi istenmişti.

Saldırıya ilişkin soruşturma Temmuz 2023’te tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sedat Peker’in de aralarında olduğu 10 isim hakkında dava açtı. İddianamede saldırıyı yapan Furkan Taş’ın Peker’in adamlarıyla irtibatlı olduğu öne sürüldü. İddianamede Peker’in suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu, Gülaltay’ı öldürmeleri için örgüt üyelerine talimat verdiği öne sürüldü. İddianamede eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı da kaydedildi. Peker’in “Suç örgütü kurma ve yönetme” ile “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından 15 yıldan 27 yıla kadar hapsi istenmişti.
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Uzun zamandır sessizliğini koruyan Sedat Peker, her yıl yaptığı gibi bu yıl da yardım kolileri hazırlattı. Kolileri taşıyan tırları sosyal medya hesabından duyuran Sedat Peker, geçtiğimiz yıl yardım kolilerini dağıtanların gözaltına alınmasıyla gündeme gelmişti.

Uzun zamandır sessizliğini koruyan Sedat Peker, her yıl yaptığı gibi bu yıl da yardım kolileri hazırlattı. Kolileri taşıyan tırları sosyal medya hesabından duyuran Sedat Peker, geçtiğimiz yıl yardım kolilerini dağıtanların gözaltına alınmasıyla gündeme gelmişti.

İşte o paylaşım:

Semih Tufan Gülaltay kimdir?

Semih Tufan Gülaltay kimdir?

Semih Tufan Gülaltay, İnsan Hakları Derneği eski Genel Başkanı Akın Birdal'a yapılan suikastın planlayıcısı ve azmettiricisi olmak suçlamasıyla 2 Haziran 1998'de yakalandı.

Birdal'a silahlı saldırıda bulunulmasıyla ilgili olarak 'suç işlemek için Türk İntikam Tugayı (TİT) isimli silahlı örgütü oluşturduğu, siyasi amaçla Birdal'ı öldürmeye tam teşebbüste bulunduğu ve bu suça iştirak ettiği gerekçesiyle 19 yıl hapse mahkum edildi. Ancak şartlı salıvermeden faydalanarak ve 4.5 yıl sonra tahliye edildi. 22 Ocak 2008'de Ergenekon soruşturmasının 4. dalga operasyonunda gözaltına alındı. Davada silahlı terör örgütüne üye olmak suçuyla yargılandı. Semih Tufan Gülaltay, Mayıs 2022'de de Cumhurbaşkanına hakaret suçundan kısa bir süre cezaevinde kalmıştı.

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