Aylar Sonra Görüldü! Sedat Peker Dosyasından Yeni Gelişme: Olaylı Tırlar Yeniden Ortaya Çıktı
Aylar Sonra Görüldü! Sedat Peker Dosyasından Yeni Gelişme: Olaylı Tırlar Yeniden Ortaya Çıktı
Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde 'dijital tecrit' altında tutulan Sedat Peker hakkında açılan bir dava daha gündeme geldi.
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Semih Tufan Gülaltay'ın iş yerine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin Sedat Peker'in de aralarında olduğu 10 kişiye açılan davada tutuklu yargılanan son üç kişinin de tahliye edildiği ortaya çıktı.
İnsan Hakları Derneği'nin (İHD) eski Başkanı Akın Birdal suikastinin azmettiricisi Semih Tufan Gülaltay’ın, 26 Mayıs 2022’de iş yerine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin Sedat Peker’in de aralarında olduğu 10 kişiye dava açılmıştı.
1 Mart’ta İstanbul Anadolu Adliyesi’nde görülen duruşmada ise davada tutuklu yargılanan Muştak Çimenci, İmdat Sakal, Mehmet Necib Aydemir’in de tahliyesine karar verildi. Bu tahliyelerle Sedat Peker örgütü dosyalarından yargılanan toplam 123 sanıktan tek tutuklu kalmadı.
Edinilen bilgiye göre; Semih Tufan Gülaltay’ın İstanbul Maltepe’deki ofisine 26 Mayıs 2022’de gece saat 03.20 sıralarında Furkan Taş isimli kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti. Furkan Taş silahıyla önce ofisin önünde park halinde duran araca ateş etti. İş yerinde bulunan Gülatay’ın şoförü Önder Erkut saldırıya karşılık verdi. Taş vücuduna isabet eden kurşunla olay yerinde yaşamını yitirdi. Taş’ın ölümüne ilişkin İstanbul Anadolu Adliyesi’nde dava açılmıştı.
Saldırıya ilişkin soruşturma Temmuz 2023’te tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Sedat Peker’in de aralarında olduğu 10 isim hakkında dava açtı. İddianamede saldırıyı yapan Furkan Taş’ın Peker’in adamlarıyla irtibatlı olduğu öne sürüldü. İddianamede Peker’in suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu, Gülaltay’ı öldürmeleri için örgüt üyelerine talimat verdiği öne sürüldü. İddianamede eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı da kaydedildi. Peker’in “Suç örgütü kurma ve yönetme” ile “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından 15 yıldan 27 yıla kadar hapsi istenmişti.
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Uzun zamandır sessizliğini koruyan Sedat Peker, her yıl yaptığı gibi bu yıl da yardım kolileri hazırlattı. Kolileri taşıyan tırları sosyal medya hesabından duyuran Sedat Peker, geçtiğimiz yıl yardım kolilerini dağıtanların gözaltına alınmasıyla gündeme gelmişti.
İşte o paylaşım:
Semih Tufan Gülaltay kimdir?
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