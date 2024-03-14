Aylar Sonra Görüldü! Sedat Peker Dosyasından Yeni Gelişme: Olaylı Tırlar Yeniden Ortaya Çıktı

Semih Tufan Gülaltay, İnsan Hakları Derneği eski Genel Başkanı Akın Birdal'a yapılan suikastın planlayıcısı ve azmettiricisi olmak suçlamasıyla 2 Haziran 1998'de yakalandı.

Birdal'a silahlı saldırıda bulunulmasıyla ilgili olarak 'suç işlemek için Türk İntikam Tugayı (TİT) isimli silahlı örgütü oluşturduğu, siyasi amaçla Birdal'ı öldürmeye tam teşebbüste bulunduğu ve bu suça iştirak ettiği gerekçesiyle 19 yıl hapse mahkum edildi. Ancak şartlı salıvermeden faydalanarak ve 4.5 yıl sonra tahliye edildi. 22 Ocak 2008'de Ergenekon soruşturmasının 4. dalga operasyonunda gözaltına alındı. Davada silahlı terör örgütüne üye olmak suçuyla yargılandı. Semih Tufan Gülaltay, Mayıs 2022'de de Cumhurbaşkanına hakaret suçundan kısa bir süre cezaevinde kalmıştı.