Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Koruma Ekibi Kaza Geçirmişti: Şehit Sayısı 2'ye Yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Koruma Ekibi Kaza Geçirmişti: Şehit Sayısı 2'ye Yükseldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Şırnak'ta trafik kazası geçiren koruma ekibinden bir polis daha şehit oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Bakan Yerlikaya, "Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru İlker Duran şehit olmuştur" dedi.
Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Cizre- Nusaybin kara yolu Çığır köyü mevkisinde Nusaybin istikametine meydana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Şırnak’taki programının ardından polisleri taşıyan otomobil ile Almanya uyruklu K.D yönetimindeki karavan çarpıştı. Kazada, Şırnak’ta görevli polis memuru Fırat Der hayatını kaybetti. Polis memurları O.K. ve İlker Duran ise yaralandı. Cizre Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan yaralılardan İlker Duran da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis memuru Duran’ın da şehit olduğunu açıkladı. Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunlar kaydetti:
"Milletimizin başı sağ olsun. Şırnak İstihbahrat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru İlker Duran, Şırnak ili Nusaybin Yolu istikametinde görevli oldukları araç ile geçirdiği trafik kazası sonucu şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı âli olsun."
İşte Ali Yerlikaya'nın paylaşımı:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda