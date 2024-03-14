Dev Operasyon: 2 Bin 614 Firari Yakalandı
Dev Operasyon: 2 Bin 614 Firari Yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2 bin 614 firarinin yakalandığını duyurdu. Dün düzenlenen operasyonda üç organize suç örgütü çökertilmişti.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çember-14 operasyonuna ilişkin yeni detayları açıkladı.
81 ilde 4 gündür devam eden "Aranan Şahıslara Yönelik" düzenlenen 'Çember-14' operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 614 firari yakalandı.
Yakalanan şahısların arandığı yıllar:
Yakalanan şahısların arandığı suçlar:
İşte o paylaşım:
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Operasyona ilişkin görüntüler:
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“Binlerce 614 firari yakalandı” ne demek? Binlerce firari 614 kişilik gruplar halinde mi geziyormuş 🤣
kimse sormuyor dimi .. toplu yakalama nedir .. bir anda mi ogrendiniz hepsinin nerde olduklarini .. bin yildir iktidarsiniz bu orgutler olusurken bunlar kaca... Devamını Gör