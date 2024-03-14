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Dev Operasyon: 2 Bin 614 Firari Yakalandı

Dev Operasyon: 2 Bin 614 Firari Yakalandı

İçişleri Bakanlığı Operasyon Ali Yerlikaya
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.03.2024 - 08:52

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 2 bin 614 firarinin yakalandığını duyurdu. Dün düzenlenen operasyonda üç organize suç örgütü çökertilmişti.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çember-14 operasyonuna ilişkin yeni detayları açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çember-14 operasyonuna ilişkin yeni detayları açıkladı.

81 ilde 4 gündür devam eden "Aranan Şahıslara Yönelik" düzenlenen 'Çember-14' operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 614 firari yakalandı.

81 ilde 4 gündür devam eden "Aranan Şahıslara Yönelik" düzenlenen 'Çember-14' operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 614 firari yakalandı.

Yakalanan şahısların arandığı yıllar:

Yakalanan şahısların arandığı yıllar:

- 0-5 yıldır aranmakta olan 2 bin 586 şahıs,

- 5-10 yıldır aranmakta olan 19 şahıs,

- 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 9 şahıs yakalandı

Yakalanan şahısların arandığı suçlar:

Yakalanan şahısların arandığı suçlar:

- Hırsızlıktan 476  şahıs,

- Dolandırıcılıktan 229 şahıs,

- Yağmadan 90 şahıs,

- Adam Öldürmeden 34  şahıs,

- Cinsel Suçlardan 49 şahıs,

- Narkotik suçlarından 449 şahıs,

- Terörden 41 şahıs,

- KOM (Kaçakçılık, Organize) 251  şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 2 bin 614  şahıs adalete teslim edildi.

İşte o paylaşım:

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Operasyona ilişkin görüntüler:

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asahi-

“Binlerce 614 firari yakalandı” ne demek? Binlerce firari 614 kişilik gruplar halinde mi geziyormuş 🤣

dodi bodi

kimse sormuyor dimi .. toplu yakalama nedir .. bir anda mi ogrendiniz hepsinin nerde olduklarini .. bin yildir iktidarsiniz bu orgutler olusurken bunlar kaca... Devamını Gör