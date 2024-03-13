Gezici Araştırma Balıkesir Anketini Açıkladı: Bir Aday Açık Farkla Önde
Gezici Araştırma Balıkesir Anketini Açıkladı: Bir Aday Açık Farkla Önde
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CHP’nin adayı Ahmet Akın, en yakın rakibi AK Partili Yücel Yılmaz’ın 5,1 puan önünde. olduğu açıklandı.
Gezici Araştırma, şirketi Balıkesir genelinde düzenlendiği yerel seçim anketini açıkladı.
2-3 Şubat 2024 tarihlerinde yüz yüze görüşmeyle 8 bin 124 kişi ile yapılan ankette katılımcılara "Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi parti adayına oy vermeyi düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi.
Ankete göre CHP adayı Ahmet Akın, en yakın rakibi Cumhur İttifakı’nın AK Partili adayı Yücel Yılmaz’ın 5,1 puan önünde. Buna göre adayların aldığı oy oranları şöyle oldu:
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