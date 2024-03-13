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Gezici Araştırma Balıkesir Anketini Açıkladı: Bir Aday Açık Farkla Önde

Gezici Araştırma Balıkesir Anketini Açıkladı: Bir Aday Açık Farkla Önde

Balıkesir AK Parti CHP
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.03.2024 - 12:46

Gezici Araştırma, Balıkesir'de yaptıkları son anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Anketin sonuçlarına göre bir aday büyük bir farkla önde olduğu görüldü.  

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CHP’nin adayı Ahmet Akın, en yakın rakibi AK Partili Yücel Yılmaz’ın 5,1 puan önünde. olduğu açıklandı.

CHP’nin adayı Ahmet Akın, en yakın rakibi AK Partili Yücel Yılmaz’ın 5,1 puan önünde. olduğu açıklandı.

Gezici Araştırma, şirketi Balıkesir genelinde düzenlendiği yerel seçim anketini açıkladı.

Gezici Araştırma, şirketi Balıkesir genelinde düzenlendiği yerel seçim anketini açıkladı.

2-3 Şubat 2024 tarihlerinde yüz yüze görüşmeyle 8 bin 124 kişi ile yapılan ankette katılımcılara "Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi parti adayına oy vermeyi düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

2-3 Şubat 2024 tarihlerinde yüz yüze görüşmeyle 8 bin 124 kişi ile yapılan ankette katılımcılara "Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi parti adayına oy vermeyi düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

Ankete göre CHP adayı Ahmet Akın, en yakın rakibi Cumhur İttifakı’nın AK Partili adayı Yücel Yılmaz’ın 5,1 puan önünde. Buna göre adayların aldığı oy oranları şöyle oldu:

Ankete göre CHP adayı Ahmet Akın, en yakın rakibi Cumhur İttifakı’nın AK Partili adayı Yücel Yılmaz’ın 5,1 puan önünde. Buna göre adayların aldığı oy oranları şöyle oldu:

CHP adayı Ahmet Akın: Yüzde 47,2

AKP ve MHP’nin ortak adayı Yücel Yılmaz: Yüzde 42,1

İYİ Parti adayı Turhan Çömez: Yüzde 3,9

Yeniden Refah Partisi adayı Tanju Akçe: Yüzde 3,2

Zafer Partisi adayı Mutlu Aksoy: Yüzde 1,4

DEM Parti adayı Mehmet Rauf Kocaman: Yüzde 0,6

Diğer: Yüzde 1,6

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