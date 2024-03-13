Tarih Belli Oldu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sürpriz Ziyaret: 12 Yıl Arada Sonra İlk Kez Gidecek
Tarih Belli Oldu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sürpriz Ziyaret: 12 Yıl Arada Sonra İlk Kez Gidecek
Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 yıl aradan sonra ilk kez Irak'a bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.
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Uzun yıllar sonra gerçekleştirilecek ziyaretin tarihi belli oldu.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan ve ziyarete ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, "İlişkilerimizi gözden geçireceğiz. Önümüzdeki dönemde yapılacak olan bakanlar toplantısı ve Cumhurbaşkanımızın ziyaretine hazırlıklar yapacağız" dedi. Kalkınma Yolu Projesi'ne ilişkin de konuşan Yıldız, şunları söyledi:
"Koridorlar ve kalkınma yolları bunlar dönemin bağlantı araçları ve kalkınmanın temel unsurları. Bunları Avrupa'da ve özellikle bize yakın Balkan bölgesinde görüyoruz. Bunlar hem bağlantı sağlıyor hem ekonomiye canlılık getiriyor hem de ülkeler arasında güven sağlıyor. Türkiye ve Irak üzerinden yapılacak Kalkınma Yolu büyük bir ihtiyacı karşılayacak. Türkiye büyük bir ekonomidir ve Avrupa'ya komşudur. Irak da büyük bir ekonomiydi inşallah gene de öyle olacak. İki ülke de çok istekli ve yapıldığı takdirde maliyetiyle karşılaştırılmayacak kadar fayda getireceğini düşünüyoruz."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nisan ayı bitmeden Irak'ı ziyaret edeceğini açıklayan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2012 yılında Başbakan olduğu dönemde ziyarette bulunduğunu da belirtti. Son olarak Yıldız, "Arada çok devlet ziyareti niteliğinde olmayan Ankara'da Başbakanlarla (Iraklı) görüşmeler oldu. Bu ziyaretin de (Cumhurbaşkanı Erdoğan) artık zamanı geldi ve nisan bitmeden de olacak" dedi.
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