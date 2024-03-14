Cumhurbaşkanı Erdoğan Geri Adım Attı: Akbelen’deki Tarım Arazisinin Kamulaştırılması Kararı İptal Edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 11 Mart tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Akbelen Ormanı’nın bulunduğu Milas'ın İkizköy, Çamköy ve Karacahisar sınırları içindeki 190 parsellik arazi, linyit madeni sahası olarak kullanılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırıldı. Sürpriz bir gelişme yaşandı.