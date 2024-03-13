5 Yeni Dokunulmazlık Dosyası Meclis'te: Aralarında Ahmet Şık da Var
5 Yeni Dokunulmazlık Dosyası Meclis'te: Aralarında Ahmet Şık da Var
Beş milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edildi.
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Dosyası bulunan milletvekilleri arasında Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de bulunuyor.
Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in de aralarında bulunduğu 5 milletvekiline ait dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin fezlekeler, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.
Önder’in yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle: “TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan.”
Gelen fezlekeler arasında DEM Parti Bitlis Milletvekili Olan’ın 3 dosyası bulunuyor. Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığı’nca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyeleri’nden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
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hani herkes adalet önünde eşitti ne yani bunlar vekil diye ne özellikleri var arkadaş dokunulmuyormuş gerekirse asacan bile