COVID-19 Salgınında Son Durum: Dünya Genelinde Beklenen Yaşam Süresini 1,5 Yılı Aşkın Kısalttı

Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsünce (IHME) yürütülen araştırmada, dünya genelinde beklenen yaşam süresinin 2019 ile 2021 arasında 1,5 yılı aşkın azaldığı ve geçmişteki artışların keskin şekilde tersine döndüğü ortaya çıktı.