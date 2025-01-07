İnişler, Çıkışlar, Zirve... Cem Yılmaz ve Tarkan'ın Kariyerleri Paralel mi İlerliyor?

Şımarık, İkimizin Yerine, Ölürüm Sana, Salına Salına, Kır Zincirlerini, İnci Tanem gibi şarkıların bulunduğu albüm, tek başına bir sanatçının kariyerini götürebilecek tüm hitlerin tek yerde toplandığı efsane bir albüm olarak müzik tarihine geçti. Bu albümün önemli bir başka yönü de megastarın albümdeki 10 şarkının 7'sini yazmasıyla sadece iyi bir yorumcu değil bir besteci ve söz yazarı olarak da kendisini kanıtlamasıydı.