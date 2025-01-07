İnişler, Çıkışlar, Zirve... Cem Yılmaz ve Tarkan'ın Kariyerleri Paralel mi İlerliyor?
İnişler, Çıkışlar, Zirve... Cem Yılmaz ve Tarkan'ın Kariyerleri Paralel mi İlerliyor?
Cem Yılmaz ve Tarkan'ı uzun kariyer yolculukları ve popüler kültürümüze kattıklarıyla düşünürsek efsane olarak nitelendirebileceğimiz büyük isimler. 90'larda hayatımıza giren, 2000'lerin başında zirve noktalarını yaşayan ikilinin kariyer basamaklarının birbirine paralel ilerlediğini ufak bir araştırma sonucunda görebiliyoruz. Normalde de yakın arkadaş olan ikilinin sanat hayatlarının inişleri ve çıkışlarının da benzer dönemlere gelmesi, yaptıkları işlerin olgunlaşması, kariyerlerinde ilkleri başarmaları ve alanlarında bir numara olarak görülmeleri de bu ikiliyi özel kılıyor.
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Cem Yılmaz ve Tarkan yakın dostlar. Yıllardır kendisini izole ettiği için eleştirilen Tarkan için Cem Yılmaz, birlikte paylaşım yaptığı çok az kişiden biri.
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Tabii eskiye dayanan bu dostluğun yanında ikilinin birbiriyle benzer yönde başlayan zirve yolculukları ve işlerinde alanlarına yön vermeleri gibi hoş tesadüfler de var.
İki büyük isim de genç yaşlarından beri sektörün içinde. İki isim de en dipten seviye seviye atlayarak gelmiş isimler.
İsimlerini duyduğumuzda aklımıza dev sahneler gelen ikiliden Tarkan'ın kariyeri düğünlerde şarkı söyleyerek başlıyor, Cem Yılmaz ise o dönemlerde genç bir karikatürist olarak dergilerde kendine yer almaya çalışıyordu.
Cem Yılmaz 1992 yılında LeMan kadrosuna girdiğinde, Tarkan'ın Yine Sensiz albümü çıkmış, genç şarkıcı gelecek vadeden şarkıcılar arasında kendine yer bulurken Cem Yılmaz da kendine has stili ve tespit mizahıyla kısa sürede camiada kendine yer bulmuştu.
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1994 yılında çıkan Aacayipsin albümü Tarkan'ın çok daha büyük kitlelerle tanışmasını sağlarken Cem Yılmaz, LeMan dergisinin ufak salonunda ufak çaplı bir şehir efsanesine dönüşüyordu.
İkisi de tarz olarak daha önceki starlara benzemiyordu. Cem Yılmaz uzun yıllardır batıda kültür haline gelen stand up'ı büyük kitlelerle buluştururken, Tarkan da tavrı, imajı ve döneme göre cesur kitle iletişimiyle 90'ların ortamında öne çıkıyordu.
Tarkan'ın yolunun önceki senelerin sanatta tekeli olan TRT'den geçmemesi, Cem Yılmaz'ın karikatür gibi çok farklı bir ekolden ve Ahmet Yılmaz gibi ustalarla yetişmesi onları farklı kılmıştı. TRT tedrisatından geçen, söylemleriyle fazla yumuşak veya orta yolcu bulunan yıldızlardan çok farklılardı.
1997 yılında daha iyisi gelmez derken "Ölürüm Sana" geldi.
Tarkan şarkıcılığının yanında kendini söz yazarı ve besteci olarak kanıtlarken bir yıl sonra Cem Yılmaz, "Her Şey Çok Güzel Olacak" filminin senaryosunu yazarak kendini farklı bir alanda kanıtlamıştı.
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Pek çok kişiye göre 1999 yılında başlayan Bir Tat Bir Doku Cem Yılmaz'ın en yenilikçi işiydi.
Aynı sene Tarkan kendi ismini verdiği ama müzikseverlerin 99 olarak da bildiği "Best of" albümüyle müzik marketlerde yer aldı.
İki yıldız da kazandıkları büyük paraları tekrar para kazandıkları sektöre yatırmaktan çekinmedi.
2001 yılında gelmiş geçmiş en iyi pop albümlerinden biri olan Karma geldi.
Aynı yıl CMYLMZ gösterisiyle Cem Yılmaz seyircileriyle buluştu. Pek çok kişiye göre müzikte Karma neyse komedide de CMYLMZ oydu. Bir bakıma zirveydi.
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2006 yılında Hokkabaz gösterime girerken 2007 yılında Metamorfoz albümü raflarda yerini aldı.
2010'lu yıllara Tarkan Adını Kalbime Yaz, Cem Yılmaz ise Yahşi Batı'yla giriş yaptı. Bu iki iş de kariyerleri düşüşe mi geçiyor sorularını bir süreliğine sessiz moda aldı.
2017'de Tarkan'ın 10 albümü, kısa süre sonra Cem Yılmaz'ın Arif V 216 filmi çıktı. İkilinin hayranları yavaş yavaş her starın başına gelmesi kaçınılmaz olan düşüşü hissetmeye başlamıştı.
2018-2024 arası Cem Yılmaz'ın tarz değiştirip Karakomik Filmler ve Netflix yapımlarıyla seyircisiyle buluştuğu, "Bitti mi?" "Artık komik değil" eleştirileriyle cebelleştiği bir dönem oldu.
Çokça eleştirilen Erşan Kuneri'nin 2. sezonu ve Kuantum 51 aynı yılda çıktı. Kuantum 51 de bir zamanların hit makinesi Tarkan'ın en sönük albümü olarak kayıtlara geçti.
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İnişler çıkışlar, eleştiriler derken iki dost 30 yılı aşkın kariyerlerine baktığımızda bundan sonra üretmeseler dahi sanat camiasında unutulmazlar arasında yerlerini tescilledi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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