Stres mi Seni Yönetiyor Sen mi Stresi?
Stres mi Seni Yönetiyor Sen mi Stresi?
Hayatın temposu bazen bizi zorlayabilir. İş, okul, sorumluluklar derken stres hayatımızın bir parçası haline gelir. Ancak asıl soru şu: Stresi yönetebiliyor musun, yoksa stres seni mi yönetiyor? Bu test, stresle başa çıkma becerini ve stresin hayatındaki etkisini anlamana yardımcı olacak!
Hadi teste!
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1. Bir iş ya da sınav öncesi kendini nasıl hissedersin?
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2. Birden fazla görevin aynı anda verilmesi seni nasıl etkiler?
3. Bir hata yaptığında ne düşünürsün?
4. Stresli bir durumda arkadaşlarına ya da ailenle konuşur musun?
5. Gece uykuların nasıl?
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6. Yoğun bir günün sonunda nasıl rahatlamaya çalışırsın?
7. Bir projeyi tamamlayıp teslim ettiğinde nasıl hissedersin?
8. Stres sağlığını etkiler mi?
9. Zaman baskısı altında çalışmak seni nasıl hissettirir?
10. Yoğun bir iş gününden sonra nasıl hissedersin?
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Stres seni yönetiyor!
Bazen sen onu yönetiyorsun bazen o seni!
Sen stresi yönetiyorsun!
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