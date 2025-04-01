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Başkanı Açlık Grevi Yapan Denizlispor'dan 1 Nisan'da Lionel Messi Paylaşımı

Başkanı Açlık Grevi Yapan Denizlispor'dan 1 Nisan'da Lionel Messi Paylaşımı

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
01.04.2025 - 15:39

Mali sıkıntılar nedeniyle TFF 3. Lig'e kadar düşen Denizlispor'dan 1 Nisan şakası geldi. Yeşil-siyahlı kulüp, Lionel Messi transferini sosyal medyadan duyurdu. '1 günlük sözleşme imzaladık!' dedi.

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Denizlispor'un paylaşımı 👇

Denizlispor'un paylaşımı 👇
twitter.com

'Ailemize hoş geldin, Messi!

Transfer yasağını kaldırır kaldırmaz, Denizlispor olarak genç yetenek Messi ile 1 günlük sözleşme imzaladık!

İmza töreninde konuşan Messi:

“Denizlispor ile anlaştığım için çok mutluyum. Çarşamba günü takımımın ligde kalma yolunda çok kritik bir maçı var. Saat 14.00’te herkesi Denizli Atatürk Stadyumu’na bekliyorum. Ağrı 1970 maçında birlikte olalım!”

Toplam borcun 450 milyon liraya yaklaştığı ifade edilmişti

Toplam borcun 450 milyon liraya yaklaştığı ifade edilmişti

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, belediye meclis toplantısında kulübün mali durumu hakkında önemli bilgiler paylaşmıştı. Çavuşoğlu, kulübün toplam borcunun yaklaşık 450 milyon TL’ye ulaştığını belirtirken, döviz cinsinden borçların ise 7 milyon 841 bin euro, 325 bin İngiliz sterlini ve 159 bin İsviçre frangı olduğunu açıklamıştı.

Kulüp Başkan Erhan Ergil açlık grevine başlamış, 24 saat dolmadan grevi sonlandırmıştı

Kulüp Başkan Erhan Ergil açlık grevine başlamış, 24 saat dolmadan grevi sonlandırmıştı

FIFA'dan alınan cezalara dikkat çekmek ve takımın geleceğini kurtarmak adına Denizlispor'da Başkan Erhan Ergil sesini duyurmak istemiş, 27 Mart 2025 tarihinde kent meydanında süresiz olarak açlık grevine başlamıştı. Ergil'in çabalarına kayıtsız kalmayan iş insanı Yasin Özpek kulübe sahip çıkacağını ifade edince grev bir gün bile sürmeden sonlanmıştı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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