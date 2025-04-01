Başkanı Açlık Grevi Yapan Denizlispor'dan 1 Nisan'da Lionel Messi Paylaşımı

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, belediye meclis toplantısında kulübün mali durumu hakkında önemli bilgiler paylaşmıştı. Çavuşoğlu, kulübün toplam borcunun yaklaşık 450 milyon TL’ye ulaştığını belirtirken, döviz cinsinden borçların ise 7 milyon 841 bin euro, 325 bin İngiliz sterlini ve 159 bin İsviçre frangı olduğunu açıklamıştı.