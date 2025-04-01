Başkanı Açlık Grevi Yapan Denizlispor'dan 1 Nisan'da Lionel Messi Paylaşımı
Başkanı Açlık Grevi Yapan Denizlispor'dan 1 Nisan'da Lionel Messi Paylaşımı
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Denizlispor'un paylaşımı 👇
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Toplam borcun 450 milyon liraya yaklaştığı ifade edilmişti
Kulüp Başkan Erhan Ergil açlık grevine başlamış, 24 saat dolmadan grevi sonlandırmıştı
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Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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