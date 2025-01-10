Olayların Görünmeyen Yüzü: Eski Set Çalışanları Uğradıkları Muameleleri Anlattı

Son günlerde ID İletişim, Ayşe Barım ve başta Serenay Sarıkaya olmak üzere belli başlı ünlü oyuncuların isminin geçtiği pek çok iddia ortaya atıldı. ID İletişim söz konusu iddiaları yalanlarken sektörün diğer temsilcileri de iddialara hak verdi. Tekelleşmenin sektörün önüne geçtiğini, iş alabilmek için belli başlı kişilerle bağlantılı olunması gerektiği diğer oyuncular tarafından anlatıldı. Ancak olayın bir de mutfağı var. Film uzunluğunda çekilen dizi bölümlerinin ekrana gelmesi için yoğun bir çaba gerekiyor ve bu durumun görünmeyen kurbanları ise set emekçileri.