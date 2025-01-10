Olayların Görünmeyen Yüzü: Eski Set Çalışanları Uğradıkları Muameleleri Anlattı
Olayların Görünmeyen Yüzü: Eski Set Çalışanları Uğradıkları Muameleleri Anlattı
Son günlerde ID İletişim, Ayşe Barım ve başta Serenay Sarıkaya olmak üzere belli başlı ünlü oyuncuların isminin geçtiği pek çok iddia ortaya atıldı. ID İletişim söz konusu iddiaları yalanlarken sektörün diğer temsilcileri de iddialara hak verdi. Tekelleşmenin sektörün önüne geçtiğini, iş alabilmek için belli başlı kişilerle bağlantılı olunması gerektiği diğer oyuncular tarafından anlatıldı. Ancak olayın bir de mutfağı var. Film uzunluğunda çekilen dizi bölümlerinin ekrana gelmesi için yoğun bir çaba gerekiyor ve bu durumun görünmeyen kurbanları ise set emekçileri.
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Eski bir set emekçisi de tecrübelerini bazı takipçilerinin abartılı da bulduğu bir tarzda anlattı.
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Çalışma şartları, taciz, mobbing gibi konulara değindi.
Setlerde yaşanan iş cinayetleri de hatırlatıldı.
Sektörle ilgili itirafta bulunan çok kişi oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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