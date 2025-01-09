İTÜ'de Öğrenciden Fazla Yemek Alan Personeli Şikayet Eden Öğrenciye Tepki Yağdı
İTÜ'de Öğrenciden Fazla Yemek Alan Personeli Şikayet Eden Öğrenciye Tepki Yağdı
Toplumun her kesiminden insanlar bir şekilde haksızlığa uğramış, adaletsizlik duygusunu tatmıştır. Ancak bizim toplumumuzun haksızlığa çıkardığı ses kendi hakkını arama değil, başkasının hakkını da kısıtlama yoğunluklu oluyor ve bu pek çok durumda kendini gösteriyor. Bu kez klasik bir hak arama talebi ülkemizin gözde eğitim kurumlarından biri olan İTÜ'den geldi.
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İTÜ'de bir öğrenci olarak az porsiyonlardan şikayetçi X kullanıcısı suçu personelde buldu.
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Çünkü personel kendi tabağını tepeleme dolduruyordu.
Ardından hak arayışını şu sözlerle sonlandırdı.
Resmi hesaptan yanıt geldi.
Rektör de olaya müdahil oldu ve "gereğinin yapılıyor olacağını" emin bir tavırla paylaştı.
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Rektöre gelen tepki kadar;
Hak arayışındaki öğrenciye de tepkiler gecikmedi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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