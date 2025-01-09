İTÜ'de Öğrenciden Fazla Yemek Alan Personeli Şikayet Eden Öğrenciye Tepki Yağdı

Toplumun her kesiminden insanlar bir şekilde haksızlığa uğramış, adaletsizlik duygusunu tatmıştır. Ancak bizim toplumumuzun haksızlığa çıkardığı ses kendi hakkını arama değil, başkasının hakkını da kısıtlama yoğunluklu oluyor ve bu pek çok durumda kendini gösteriyor. Bu kez klasik bir hak arama talebi ülkemizin gözde eğitim kurumlarından biri olan İTÜ'den geldi.