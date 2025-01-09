onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İTÜ'de Öğrenciden Fazla Yemek Alan Personeli Şikayet Eden Öğrenciye Tepki Yağdı

İTÜ'de Öğrenciden Fazla Yemek Alan Personeli Şikayet Eden Öğrenciye Tepki Yağdı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.01.2025 - 14:57

Toplumun her kesiminden insanlar bir şekilde haksızlığa uğramış, adaletsizlik duygusunu tatmıştır. Ancak bizim toplumumuzun haksızlığa çıkardığı ses kendi hakkını arama değil, başkasının hakkını da kısıtlama yoğunluklu oluyor ve bu pek çok durumda kendini gösteriyor. Bu kez klasik bir hak arama talebi ülkemizin gözde eğitim kurumlarından biri olan İTÜ'den geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İTÜ'de bir öğrenci olarak az porsiyonlardan şikayetçi X kullanıcısı suçu personelde buldu.

İTÜ'de bir öğrenci olarak az porsiyonlardan şikayetçi X kullanıcısı suçu personelde buldu.

Çünkü personel kendi tabağını tepeleme dolduruyordu.

Çünkü personel kendi tabağını tepeleme dolduruyordu.

Ardından hak arayışını şu sözlerle sonlandırdı.

Ardından hak arayışını şu sözlerle sonlandırdı.

Resmi hesaptan yanıt geldi.

Resmi hesaptan yanıt geldi.

Rektör de olaya müdahil oldu ve "gereğinin yapılıyor olacağını" emin bir tavırla paylaştı.

Rektör de olaya müdahil oldu ve "gereğinin yapılıyor olacağını" emin bir tavırla paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Rektöre gelen tepki kadar;

Rektöre gelen tepki kadar;

Hak arayışındaki öğrenciye de tepkiler gecikmedi.

Hak arayışındaki öğrenciye de tepkiler gecikmedi.

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın