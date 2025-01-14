Barış Pehlivan’ın İddiası: Kayyum Atanacak CHP’li Belediyeleri Açıkladı
Barış Pehlivan’ın İddiası: Kayyum Atanacak CHP’li Belediyeleri Açıkladı
Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV’de yayınlanan “Kayda Geçsin” programında önemli iddialarda bulundu. Pehlivan, İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul’daki bazı belediyelere kayyum atanacağını iddia etti. Gazeteci Pehlivan, kulis bilgisini hem AK Parti tarafından hem de CHP tarafından öğrendiğini de sözlerine ekledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul’da CHP’li Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atanmış ve başkan Ahmet Özer tutuklanmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gazeteci Barış Pehlivan, İstanbul’daki CHP’li belediyelere kayyum atanmaya devam edeceğini iddia etti.
Pehlivan’a göre, hükümet İstanbul’da Beyoğlu, Eyüpsultan, Şişli ve Sancaktepe belediyelerine kayyum atayacak.
Barış Pehlivan’ın açıklamaları 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın