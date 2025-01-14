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Barış Pehlivan’ın İddiası: Kayyum Atanacak CHP’li Belediyeleri Açıkladı

Barış Pehlivan’ın İddiası: Kayyum Atanacak CHP’li Belediyeleri Açıkladı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
14.01.2025 - 21:05

Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV’de yayınlanan “Kayda Geçsin” programında önemli iddialarda bulundu. Pehlivan, İçişleri Bakanlığı tarafından İstanbul’daki bazı belediyelere kayyum atanacağını iddia etti. Gazeteci Pehlivan, kulis bilgisini hem AK Parti tarafından hem de CHP tarafından öğrendiğini de sözlerine ekledi.

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İstanbul’da CHP’li Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atanmış ve başkan Ahmet Özer tutuklanmıştı.

İstanbul’da CHP’li Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atanmış ve başkan Ahmet Özer tutuklanmıştı.

Gazeteci Barış Pehlivan, İstanbul’daki CHP’li belediyelere kayyum atanmaya devam edeceğini iddia etti.

Gazeteci Barış Pehlivan, İstanbul’daki CHP’li belediyelere kayyum atanmaya devam edeceğini iddia etti.

Pehlivan’a göre, hükümet İstanbul’da Beyoğlu, Eyüpsultan, Şişli ve Sancaktepe belediyelerine kayyum atayacak.

Pehlivan’a göre, hükümet İstanbul’da Beyoğlu, Eyüpsultan, Şişli ve Sancaktepe belediyelerine kayyum atayacak.

Barış Pehlivan’ın açıklamaları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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