Esnek Çalışma Modeli Geliyor: Yeni Modelle Birlikte Çalışma Saatleri de Azalacak!
Esnek Çalışma Modeli Geliyor: Yeni Modelle Birlikte Çalışma Saatleri de Azalacak!
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/trend/galeri...
Hükümet, 'esnek çalışma' modelini uygulamaya sokmaya hazırlanırken uygulama hakkında bilgileri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş verdi. Sabah gazetesinde ise uygulamanın tüm detayları yer aldı. İş ve özel hayat dengesinin sağlanacağı yeni modelde çalışma saatlerinin kısaltılması amaçlanıyor.
İşte hayatımıza tam olarak gelmesi beklenen esnek çalışma modeli ile çalışma saatlerinin kısalması uygulamasının tüm detayları…
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Hükümet, üzerinde uzun süredir çalışmalarını yürüttüğü "esnek çalışma" modelini uygulamaya sokmaya hazırlanıyor.
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Gözler modelin nasıl uygulanacağına çevrilirken iş ve özel hayat dengesinin sağlanacağı yeni modelde esnek çalışma "güvenceli" olacak ve çalışma saatleri mevcut saatlerden daha kısa olacak.
Bu modellerle kadınlar başta olmak üzere kişilerin daha fazla istihdam içinde kalmaları ve özel yaşamlarına da vakit ayırmalarının sağlanması hedefleniyor. Esnek çalışmada iş dünyasının ihtiyaçları da dikkate alınarak uygulamaya geçilecek.
Özellikle imalat sektöründe şirketlerin yarım gün ve tam gün çalıştırma ihtiyaçları olabileceği göz önünde bulundurulacak. Esnek çalışma modelinde, gün ve saat kısaltma üzerinde duruluyor. Saat kısaltma uygulaması daha ağır basıyor.
45 saat olan haftalık çalışma süresinin ilk etapta 40 saate düşürülebileceği ifade ediliyor. Esnek çalışma modelinin her meslek grubunu kapsamayacak.
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Esnek çalışmada iş dünyasının ihtiyaçları da dikkate alınarak uygulamaya geçilecek. Özellikle imalat sektöründe şirketlerin yarım ve tam gün çalıştırma ihtiyaçları göz önünde bulundurulacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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