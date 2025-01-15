Çikolata ve Kahvede İlaç Tehlikesi: Bakanlık O Markaları İfşa Etti
Çikolata ve Kahvede İlaç Tehlikesi: Bakanlık O Markaları İfşa Etti
Tarım ve Orman Bakanlığı, çikolata, kahve gibi ürünlerde ilaç hammaddesi tespit edildiğini duyurdu.
İlaç hammaddesi kullanan markaların ifşa edilmesinin ardından kullanılan maddenin arz ettiği tehlikenin boyutunu açıklayan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan 'Burun kanaması, baş ağrısı, mide yanması, cilt kızarıklığı, uyku güçlüğü, görme bulanıklığı, nefes darlığına neden olabilir' dedi.
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Tarım ve Orman Bakanlığı, çikolata, kahve gibi ürünlerde ilaç hammaddesi tespit edildiğini duyurdu. Bakanlık bunu yapan firmaları ifşa ederek ceza kesti.
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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın son denetim raporlarına göre ilaç etken maddesi tespit edilen o ürünler şöyle:
Hürriyet’teki habere göre, Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Başkanı Nurten Saydan, “İlaç etken maddesi ilave edilen ürünler, burun kanaması, baş ağrısı, mide ekşimesi ve yanması, cilt kızarıklığı, uyku güçlüğü, görme bulanıklığı, nefes darlığı ve burun tıkanıklığına neden olabilir. Bunlar halk sağlığı açısından ciddi tehlikedir” dedi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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