"Abdullah Öcalan İmralı'dan Çıkıp Ev Hapsine Alınacak" İddialarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen kahvaltıda milletvekilleri ile bir araya geldi. Kahvaltı sonrası milletvekilleri, Erdoğan'a görüş ve önerilerini sundu. Basına kapalı gerçekleşen program, yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Hürriyet'teki köşesinde milletvekillerin Erdoğan'a en çok Öcalan ile ilgili soru sorduğunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Abdullah Öcalan için konuşulan ‘ev hapsi’ söylentileri hakkında çok net açıklama yaptı.

İşte detaylar…