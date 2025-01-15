"Abdullah Öcalan İmralı'dan Çıkıp Ev Hapsine Alınacak" İddialarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açıklama
"Abdullah Öcalan İmralı'dan Çıkıp Ev Hapsine Alınacak" İddialarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açıklama
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen kahvaltıda milletvekilleri ile bir araya geldi. Kahvaltı sonrası milletvekilleri, Erdoğan'a görüş ve önerilerini sundu. Basına kapalı gerçekleşen program, yaklaşık 2,5 saat sürdü.
Gazeteci Abdulkadir Selvi, Hürriyet'teki köşesinde milletvekillerin Erdoğan'a en çok Öcalan ile ilgili soru sorduğunu aktardı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Abdullah Öcalan için konuşulan ‘ev hapsi’ söylentileri hakkında çok net açıklama yaptı.
İşte detaylar…
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya gelen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İmralı ile başlattığı süreçle ilgili sorularını yanıtladığını söyledi.
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Selvi’nin aktardığına göre, Erdoğan, MHP liderinin “silahları bırakacaklarını açıklaması" çağrısında bulunduğu PKK lideri Abdullah Öcalan’ın “ev hapsine çıkacağı” söylentileri için “Ev hapsi, mev hapsi diye bir şey yok. Adamın kendisi de çıkmak istemiyor. Bunlar nereden çıkıyor? Af diye bir şey yok. Bebek katiline af yok” dedi.
Erdoğan ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a dönerek “Bunları halka anlatın” talimatı verdi.
Erdoğan’ın milletvekilleriyle gerçekleştirdiği görüşmede süreçle ilgili olumlu değerlendirmelerin yanı sıra kaygıların da dile getirildiğini ifade etti.
Selvi, “Yeni sürece ilişkin olarak milletvekilleri de söz alarak görüşlerini açıklamışlar, sorular sormuşlar. Güneydoğu milletvekilleri, yeniden barış umudunun doğmasının bölgede coşkuyla karşılandığını aktarmışlar. Yeni sürece bölge halkının büyük bir destek verdiğinin altını çizmişler. Sürecin aleyhinde bir konuşma olmamış” diye yazdı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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