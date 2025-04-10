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Bakanlık İfşa Etti, Satışını Yasakladı: Bir Ürün Daha Piyasadan Toplatılıyor

Bakanlık İfşa Etti, Satışını Yasakladı: Bir Ürün Daha Piyasadan Toplatılıyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.04.2025 - 11:32

Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık, “Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi”nde sağlığı tehdit eden ürünleri ifşa ediyor. Son olarak ifşa listesine bir ürün daha eklendi. ‘Mao Mao Yu’ markalı fosforlu kalemin satışı yasaklandı, piyasadan toplatılmasına karar verildi. İşte detaylar…

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Güvensiz ürünler sitede yayınlanıyor.

Güvensiz ürünler sitede yayınlanıyor.

Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünlerin listesini vatandaşlarla guvensizurun.ticaret.gov.tr/ sitesi üzerinden paylaşılıyor. Siteye giren vatandaşlar satışı yasaklanan ürünlerin ve neden yasaklandığına dair bilgilere erişebiliyor. Bakanlığın güvensiz ürün ifşa listesinde çocuk kıyafetlerinden oyuncaklara kadar pek çok ürün yer alıyor. Son olarak bir çocuk ürününün piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Ebeveynler dikkat! Kırtasiye ürünü fosforlu kalemin satışının yasaklanmasına ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Ebeveynler dikkat! Kırtasiye ürünü fosforlu kalemin satışının yasaklanmasına ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ne sistemine ‘Mao Mao Yu’ marka dondurma şekilli fosforlu kalem dahil oldu. Ticaret Bakanlığı’nın ürün ile ilgili bildirim yaptığı bildirilirken alınan önlem olarak ‘piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma’ olarak açıklandı. 

Ürünün toplatılma nedeni ise ekolojik testleri geçememesi ve kanserojen madde fitalat* içermesi olarak açıklandı. Ürünün taşıdığı riskler “Kimyasal, Sağlık Riski, Yaralanma” ifadeleriyle duyuruldu. 

(*Fitalat: Esnekliklerini artırmak için plastik ürünlere eklenen kanserojen maddedir. Sert plastiği esnek plastiğe dönüştürmek için kullanılan bir üründür.) 

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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