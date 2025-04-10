Bakanlık İfşa Etti, Satışını Yasakladı: Bir Ürün Daha Piyasadan Toplatılıyor
Bakanlık İfşa Etti, Satışını Yasakladı: Bir Ürün Daha Piyasadan Toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık, “Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi”nde sağlığı tehdit eden ürünleri ifşa ediyor. Son olarak ifşa listesine bir ürün daha eklendi. ‘Mao Mao Yu’ markalı fosforlu kalemin satışı yasaklandı, piyasadan toplatılmasına karar verildi. İşte detaylar…
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Güvensiz ürünler sitede yayınlanıyor.
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Ebeveynler dikkat! Kırtasiye ürünü fosforlu kalemin satışının yasaklanmasına ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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