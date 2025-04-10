Bakanlık İfşa Etti, Satışını Yasakladı: Bir Ürün Daha Piyasadan Toplatılıyor

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ne sistemine ‘Mao Mao Yu’ marka dondurma şekilli fosforlu kalem dahil oldu. Ticaret Bakanlığı’nın ürün ile ilgili bildirim yaptığı bildirilirken alınan önlem olarak ‘piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma’ olarak açıklandı.

Ürünün toplatılma nedeni ise ekolojik testleri geçememesi ve kanserojen madde fitalat* içermesi olarak açıklandı. Ürünün taşıdığı riskler “Kimyasal, Sağlık Riski, Yaralanma” ifadeleriyle duyuruldu.

(*Fitalat: Esnekliklerini artırmak için plastik ürünlere eklenen kanserojen maddedir. Sert plastiği esnek plastiğe dönüştürmek için kullanılan bir üründür.)