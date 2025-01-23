Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Listesini Paylaştı: Çocuk Kol Saati ve Okul Çantası Piyasadan Toplatılacak
Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Listesini Paylaştı: Çocuk Kol Saati ve Okul Çantası Piyasadan Toplatılacak
Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürünlerin listesini açıkladı. Listede çocuk oyuncağının yoğunluğu dikkat çekerken, çocuk kol saati ve okul çantasının da piyasadan toplatılmasına karar verildi. Çocuk kol saatinde kurşun değerinin limitin üzerinde olduğu tespit edildi. Okul çantası ise ekoloji testlerinden geçemedi. Okul çantasının güvensizlik nedeni 'Kadmiyum' olarak açıklandı.
Kadmiyum, kanserojen madde olarak biliniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ticaret Bakanlığı güvensiz ürün listesini güncelledi. Bakanlık güvensiz ürün listesini “Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi” üzerinden güncelledi. Sağlık risk barındıran ürünlerin piyasadan toplatılması kararı alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güvensiz ürün listesinde çoğunlukla çocuk oyuncakları yer aldı. Oyuncakların küçük parçalar nedeniyle boğulma riski doğurduğu ifade edilirken kol saati ve okul çantası dikkat çekti.
"Kol Saati Kordonunda Tespit Edilen Toplam Kurşun (Pb) İçeriğinin Limit Değerden Yüksek Olması"
Okul çantasında kanserojen madde tehlikesi.
Boğulma riski mevcut.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
36 aydan küçük çocuklar için riskli.
Gereklilikleri karşılamıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın