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Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Listesini Paylaştı: Çocuk Kol Saati ve Okul Çantası Piyasadan Toplatılacak

Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Listesini Paylaştı: Çocuk Kol Saati ve Okul Çantası Piyasadan Toplatılacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.01.2025 - 12:26

Ticaret Bakanlığı, güvensiz ürünlerin listesini açıkladı. Listede çocuk oyuncağının yoğunluğu dikkat çekerken, çocuk kol saati ve okul çantasının da piyasadan toplatılmasına karar verildi. Çocuk kol saatinde kurşun değerinin limitin üzerinde olduğu tespit edildi. Okul çantası ise ekoloji testlerinden geçemedi. Okul çantasının güvensizlik nedeni 'Kadmiyum' olarak açıklandı. 

Kadmiyum, kanserojen madde olarak biliniyor.

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Ticaret Bakanlığı güvensiz ürün listesini güncelledi. Bakanlık güvensiz ürün listesini “Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi” üzerinden güncelledi. Sağlık risk barındıran ürünlerin piyasadan toplatılması kararı alındı.

Ticaret Bakanlığı güvensiz ürün listesini güncelledi. Bakanlık güvensiz ürün listesini “Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi” üzerinden güncelledi. Sağlık risk barındıran ürünlerin piyasadan toplatılması kararı alındı.

Güvensiz ürün listesinde çoğunlukla çocuk oyuncakları yer aldı. Oyuncakların küçük parçalar nedeniyle boğulma riski doğurduğu ifade edilirken kol saati ve okul çantası dikkat çekti.

Güvensiz ürün listesinde çoğunlukla çocuk oyuncakları yer aldı. Oyuncakların küçük parçalar nedeniyle boğulma riski doğurduğu ifade edilirken kol saati ve okul çantası dikkat çekti.

Bakanlığın güvensiz ürün listesi şöyle:

"Kol Saati Kordonunda Tespit Edilen Toplam Kurşun (Pb) İçeriğinin Limit Değerden Yüksek Olması"

"Kol Saati Kordonunda Tespit Edilen Toplam Kurşun (Pb) İçeriğinin Limit Değerden Yüksek Olması"

Okul çantasında kanserojen madde tehlikesi.

Okul çantasında kanserojen madde tehlikesi.

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik Kapsamında Yapılan Ekoloji Testlerinden “Kadmiyum”*dan “Kalır” Sonuç Almıştır.

*Kadmiyum: Pil ve akü sanayisinde kullanılan yumuşakça, kanserojen, toksik bir ağır metal element.

Boğulma riski mevcut.

Boğulma riski mevcut.

'Ürün Üzerinde Yer Alan Üzüm Tanesi 19,8 N'da Kopmuş Küçük Parçalar Oluşmuştur. Oluşan Parçalar 36 Aydan Küçük Çocuklar İçin Boğulma Riski Taşımaktadır.'

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36 aydan küçük çocuklar için riskli.

36 aydan küçük çocuklar için riskli.

'Germe Sonucunda Mıknatıs Ve Sünger Kısımlarda Ayrılma Ve Kopmalar Sonucu Küçük Parçalar Oluşmuştur. Oluşan Parçalar 36 Aydan Küçük Çocuklar İçin Boğulma Riski Taşımaktadır.'

Gereklilikleri karşılamıyor.

Gereklilikleri karşılamıyor.

'Havuç Ve Mısır Numunelerinin Orijinal Numunelere Göre Küçük Parçalar Olduğu, Domates Üzerindeki Cırt Bantın 19.1 N Da Kopma Gösterdiği Ve Kasa Üzerindeki Etiketler Jelatinle Kaplı Islatma Yöntemi İle Çıkması Nedeniyle Ts En 71-1 Standardı Gereklerini Karşılamadığından Küçük Çocuklar İçin Boğulma Riski Taşımaktadır.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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