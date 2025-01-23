Ticaret Bakanlığı Güvensiz Ürün Listesini Paylaştı: Çocuk Kol Saati ve Okul Çantası Piyasadan Toplatılacak

'Havuç Ve Mısır Numunelerinin Orijinal Numunelere Göre Küçük Parçalar Olduğu, Domates Üzerindeki Cırt Bantın 19.1 N Da Kopma Gösterdiği Ve Kasa Üzerindeki Etiketler Jelatinle Kaplı Islatma Yöntemi İle Çıkması Nedeniyle Ts En 71-1 Standardı Gereklerini Karşılamadığından Küçük Çocuklar İçin Boğulma Riski Taşımaktadır.'