Kanada'da İlk Kez Bir Türk Milletvekili Oldu
Kanada’da ilk kez bir Türk, milletvekili oldu. Liberal Parti’nin Oakville West bölgesi adayı Şima Açan, parlamentoya girdi. Açan, yaptığı açıklamada Türklerin dertlerinin farkında olan bir kişi olarak Kanada siyasetinde yer alacak olmaktan büyük heyecan duyduğunu ifade etti.
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Kanada’da bir Türk tarih yazdı.
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"17 yıl önce Oakville'yi seçtik."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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afferin böyle böyle dünyayı ele geçiricez işte böyle böyle ufak ufak