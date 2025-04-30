Kanada'da İlk Kez Bir Türk Milletvekili Oldu

Şima Açan, seçimlerden önce yaptığı açıklamada 'Oakville West sadece yaşadığım yer değil, aynı zamanda evim. 17 yıl önce, eşim ve ben ailemizi büyütmek, işimizi büyütmek ve geleceğimizi inşa etmek için Oakville’yi seçtik. Şimdi, bize çok şey veren topluma geri vermek için koşuyorum' dedi.

Öte yandan Gazze'ye verdiği destekle ön plana çıkıyor. Açan, sosyal medya hesabından, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları konusundaki açıklamalarıyla da dikkati çekiyor.