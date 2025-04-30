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Kanada'da İlk Kez Bir Türk Milletvekili Oldu

Kanada'da İlk Kez Bir Türk Milletvekili Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
30.04.2025 - 11:27

Kanada’da ilk kez bir Türk, milletvekili oldu. Liberal Parti’nin Oakville West bölgesi adayı Şima Açan, parlamentoya girdi. Açan, yaptığı açıklamada Türklerin dertlerinin farkında olan bir kişi olarak Kanada siyasetinde yer alacak olmaktan büyük heyecan duyduğunu ifade etti.

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Kanada’da bir Türk tarih yazdı.

Kanada’da bir Türk tarih yazdı.

Kanada Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı olan Şima Açan, ülkede yıllardır Türkler için aktif çalışmalarıla tanınıyor. Sivil toplum alanında aktif olan Açan, Kanada'nın ilk Türk milletvekili olarak parlamentoya girmeye hak kazandı.

Kanada’da erken seçimlerde Liberal Parti, çoğunluğu sağladı. Oakville West bölgesinde Liberal Parti'nin adayı olarak yarışan Şima Açan, Kanada Parlamentosu'na seçilen ilk Türk milletvekili olarak tarihe geçti.

Şima Açan, seçimi kazanmasının ardından 'Turkish Voice of Canada (Kanada'nın Türkçe Sesi)' kanalına açıklamalarda bulundu. Açan, Kanada Parlamentosu'nda Türkçe bilen ve Türklerin dertlerinin farkında olan bir kişi olarak yer alacak olmaktan büyük heyecan duyduğunu ifade etti.

"17 yıl önce Oakville'yi seçtik."

"17 yıl önce Oakville'yi seçtik."

Şima Açan, seçimlerden önce yaptığı açıklamada 'Oakville West sadece yaşadığım yer değil, aynı zamanda evim. 17 yıl önce, eşim ve ben ailemizi büyütmek, işimizi büyütmek ve geleceğimizi inşa etmek için Oakville’yi seçtik. Şimdi, bize çok şey veren topluma geri vermek için koşuyorum' dedi. 

Öte yandan Gazze'ye verdiği destekle ön plana çıkıyor. Açan, sosyal medya hesabından, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları konusundaki açıklamalarıyla da dikkati çekiyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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okisi

afferin böyle böyle dünyayı ele geçiricez işte böyle böyle ufak ufak