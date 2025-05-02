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Burak Yörük Kimdir, Kaç Yaşında? Burak Yörük Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Burak Yörük Kimdir, Kaç Yaşında? Burak Yörük Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
02.05.2025 - 14:23

Ekranların dikkat çeken isimlerinden biri olan Burak Yörük hakkında hayranları birçok sorunun yanıtını merak ediyor. Genç yaşına rağmen uzun bir süredir kameraların önünde olan oyuncu, hem özel hayatı hem de kariyer yolculuğuyla sık sık gündeme geliyor. Peki Burak Yörük kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi yapımlarda rol aldı? Hangi dizilerle hafızalara kazındı, aşk hayatında kimler var? 

İşte kariyeri ve özel yaşamına dair tüm detaylar...

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Burak Yörük Kimdir?

Burak Yörük Kimdir?

1995 doğumlu Burak Yörük, İstanbul’da dünyaya gelmiş bir oyuncu. Çocuk yaşta ekranlarla tanışan ve setleri oyun alanı gibi gören Yörük, aslında oyunculukla büyüyenlerden. Babasının sektörde çalışması sayesinde küçük yaşta yapım ekipleriyle tanışan Yörük, ilk rolünü henüz 6 yaşındayken aldı. Birçok projede çocuk oyuncu olarak yer aldıktan sonra bir süre ara verdi ama tutkusunu hiç kaybetmedi. Liseden sonra üniversitede Tiyatro bölümünü tercih ederek profesyonel adımlarını attı.

Burak Yörük Kaç Yaşında?

26 Mayıs 1995 doğumlu olan Burak Yörük, 2025 yılı itibarıyla 30 yaşında. 

Burak Yörük Nereli?

İstanbul doğumlu olan Yörük’ün kökeni ise oldukça renkli. Baba tarafı Yörük kökenliyken, anne tarafı ise Arnavut asıllı.

Burak Yörük’ün Kariyer Başlangıcı

Burak Yörük’ün Kariyer Başlangıcı

Burak Yörük’ün sektöre girişi neredeyse çocuk yaşlarında olmuş. “Biz Boşanıyoruz” dizisinde 2004 yılında henüz 9 yaşındayken kamera karşısına geçmiş. Sonrasında “Şeytan”, “Dede Korkut Hikâyeleri”, “20 Dakika” ve “Ben Onu Çok Sevdim” gibi projelerle devam etmiş. Oyunculuk eğitimi aldıktan sonra asıl çıkışını “4N1K” serisiyle yapmış, gençlik dizilerinin aranan yüzü haline gelmiş.

Burak Yörük’ün Özel Hayatı

Burak Yörük’ün Özel Hayatı

Burak Yörük’ün aşk hayatı da sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Eski sevgilileri arasında oyuncu Alina Boz, model Elif Aksu ve sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya gibi isimler bulunuyor. 

Ancak son dönemde şarkıcı Tuana Yılmaz ile aşk yaşıyor. Bir paylaşımında aşkını şu sözlerle haykırmıştı:

'Buraya yazacağım hiç bir cümle seni anlatmaya yetmez, söyleyebileceğim tek şey 'benim kafamı susturdun, gözlerimi kapattın, huzur verdin sonra yeniden düşünmeyi, yeniden görmeyi öğrettin.' her şeyin en güzelini hakediyorsun güzeller güzeli sevgilim, iyi ki doğmuş iyi ki benim olmuşsun.'

Burak Yörük’ün Yer Aldığı Diziler

Burak Yörük’ün Yer Aldığı Diziler

Burak Yörük bugüne kadar birçok dizide yer aldı. İşte dikkat çeken dizileri:

  • 2004 – Biz Boşanıyoruz (Cancan)

  • 2013 – 20 Dakika (Tayfur Solmaz)

  • 2013 – Ben Onu Çok Sevdim (Aydın Menderes)

  • 2017 – Dayan Yüreğim (Erdem)

  • 2018 – 4N1K İlk Aşk (Barış Ozansoy)

  • 2019 – 4N1K Yeni Başlangıçlar

  • 2020 – Baraj (Tarık Yılmaz)

  • 2021 – Aşk Mantık İntikam (Çınar)

  • 2022 – Seversin

  • 2025 – Sustalı Ceylan 

Burak Yörük’ün Yer Aldığı Filmler

Dizi projelerinin yanında beyaz perdede de yer alan Yörük, özellikle gençlik temalı yapımlarda öne çıktı:

  • 2018 – 4N1K 2

  • 2017 – 4N1K (ilk film)

Burak Yörük’ün Güncel Projeleri

Burak Yörük’ün Güncel Projeleri

Burak Yörük şimdilerde ATV'de ekrana gelen Sustalı Ceylan dizisinde Ferhat Kanturalı rolünü canlandırıyor.

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Burak Yörük’ün Ödülleri ve Adaylıkları

Burak Yörük’ün Ödülleri ve Adaylıkları

Burak Yörük henüz büyük bir ödül kazanmış değil ama gençlik dizilerindeki rolleriyle çok sayıda gençlik ve sosyal medya ödülüne aday gösterildi. 

Özellikle “4N1K” ile gençler arasında büyük bir hayran kitlesi edindi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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