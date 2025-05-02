Burak Yörük Kimdir, Kaç Yaşında? Burak Yörük Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler
Ekranların dikkat çeken isimlerinden biri olan Burak Yörük hakkında hayranları birçok sorunun yanıtını merak ediyor. Genç yaşına rağmen uzun bir süredir kameraların önünde olan oyuncu, hem özel hayatı hem de kariyer yolculuğuyla sık sık gündeme geliyor. Peki Burak Yörük kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi yapımlarda rol aldı? Hangi dizilerle hafızalara kazındı, aşk hayatında kimler var?
İşte kariyeri ve özel yaşamına dair tüm detaylar...
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Burak Yörük Kimdir?
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Burak Yörük’ün Kariyer Başlangıcı
Burak Yörük’ün Özel Hayatı
Burak Yörük’ün Yer Aldığı Diziler
Burak Yörük’ün Güncel Projeleri
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Burak Yörük’ün Ödülleri ve Adaylıkları
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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