Burak Yörük Kimdir, Kaç Yaşında? Burak Yörük Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Burak Yörük’ün aşk hayatı da sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Eski sevgilileri arasında oyuncu Alina Boz, model Elif Aksu ve sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya gibi isimler bulunuyor.

Ancak son dönemde şarkıcı Tuana Yılmaz ile aşk yaşıyor. Bir paylaşımında aşkını şu sözlerle haykırmıştı:

'Buraya yazacağım hiç bir cümle seni anlatmaya yetmez, söyleyebileceğim tek şey 'benim kafamı susturdun, gözlerimi kapattın, huzur verdin sonra yeniden düşünmeyi, yeniden görmeyi öğrettin.' her şeyin en güzelini hakediyorsun güzeller güzeli sevgilim, iyi ki doğmuş iyi ki benim olmuşsun.'