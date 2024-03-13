Çocukluğumuzda Görseydik Mutluluktan Aklımızı Kaçıracağımız Barbie Pazar Tezgahına Bayılacaksınız

Çocukluk döneminde hayal gücümüzün sınırları yoktur ve her şeyi mümkün kılarız. Halay mendilleriyle minik elbiseler tasarlar, en basit nesneleri bile kullanarak hayal gücümüzdeki arabaları yapabiliriz. Yaratıcılığımızın en saf haliyle ortaya çıktığı bu dönem, hayatımızın ilerleyen evrelerinde de bize ilham kaynağı olur.