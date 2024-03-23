TikTok'ta Kendi Yaptığı Kukla Kadınla Romantik Bir Akşam Çayı İçen Amca İzleyenleri Duygudan Duyguya Sürükledi

Kaynak: https://www.tiktok.com/@banu.mehmetali
Sosyal medyada bugüne kadar birbirinden ilginç görüntülerle karşılaştık. İnsanlar daha fazla izlenme uğruna aklımızın ucundan geçmeyecek türlü numaralara imza attı. Öyle ki bu artık yeni normalimiz haline bile geldi.
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Sosyal medya hesabında kendi yaptığı kuklayla akşam çayı içen amcanın videosu görenleri hayrete düşürdü.
Kuklasıyla pikniğe giden, akşam yemeği yiyen amcanın kendine yarattığı bir acayip dünya, şu ana kadar gördüğümüz birçok tuhaf sosyal medya içeriğini geride bıraktı.
İşte o yayın;
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