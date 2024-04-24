Şarkıyla İlgili Ne Yaşamış Olabilirsin? "Daha Dün Annemizin" Şarkısını Duyunca Hüngür Hüngür Ağlayan Minik

Bebeklerin kendilerine has bir dünyaları var ve dünyayı algılama biçimleri bizlerden çok farklı. endi küçük dünyalarında, her şey onlar için yeni ve heyecan verici. Bu nedenle, onların dünyasını anlamak ve onlarla iletişim kurmak, biz yetişkinler için oldukça karmaşık ve zor olabilir.