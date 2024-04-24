Şarkıyla İlgili Ne Yaşamış Olabilirsin? "Daha Dün Annemizin" Şarkısını Duyunca Hüngür Hüngür Ağlayan Minik

Kaynak: https://www.tiktok.com/@viababykute/v...
Bebeklerin kendilerine has bir dünyaları var ve dünyayı algılama biçimleri bizlerden çok farklı. endi küçük dünyalarında, her şey onlar için yeni ve heyecan verici. Bu nedenle, onların dünyasını anlamak ve onlarla iletişim kurmak, biz yetişkinler için oldukça karmaşık ve zor olabilir.
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Bizim "Daha Dün Annemizin" olarak bildiğimiz şarkının melodisini duyunca hüngür hüngür ağlayan minik sosyal medyada viral oldu.
Bebeğin duygusal anları izleyenleri gülümsetti.
İşte o video;
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İçim acıdı bebişim benim 🤧😁 Daha dur neler neler ağlatacak seni bune ki 😅
ay yerim seni ben ne kadar da tatlı bir bebek ya🥰🥰
Akp dönemine denk geldi ondan