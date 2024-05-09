Görüş Bildir
Haberler
Video
'Pembe Mezarlık' Şarkısının Sözlerinin Yazılı Olduğu Kağıdı İntihar Mektubu Zannedip Panik Atak Geçiren Anne

'Pembe Mezarlık' Şarkısının Sözlerinin Yazılı Olduğu Kağıdı İntihar Mektubu Zannedip Panik Atak Geçiren Anne

Penny
Penny - Onedio Üyesi
09.05.2024 - 10:32

İçerik Devam Ediyor

Anneler ve çocukları arasındaki kuşak farkı, aralarında küçük anlaşmazlıklar yaşanmasına sebep oluyor elbette. Farklı dönemlerde yetişmiş olmalarının doğal bir sonucu olarak karşımıza çıkan bu durum, bazen güldüren olaylara da sebep olabiliyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@iamyagmuroztu...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bir anne, kızının masasında Model grubunun Pembe Mezarlık şarkısının sözlerinin yazılı olduğu bir kağıt buldu.

Bir anne, kızının masasında Model grubunun Pembe Mezarlık şarkısının sözlerinin yazılı olduğu bir kağıt buldu.

"Affet bu gece ölmek istedim." gibi sözleri olan şarkıyı 'intihar mektubu' sanınca da ortaya önce korkutan sonra gülümseten bir hikaye çıktı.

"Affet bu gece ölmek istedim." gibi sözleri olan şarkıyı 'intihar mektubu' sanınca da ortaya önce korkutan sonra gülümseten bir hikaye çıktı.

İşte o video;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın