'Pembe Mezarlık' Şarkısının Sözlerinin Yazılı Olduğu Kağıdı İntihar Mektubu Zannedip Panik Atak Geçiren Anne

Kaynak: https://www.tiktok.com/@iamyagmuroztu...
Anneler ve çocukları arasındaki kuşak farkı, aralarında küçük anlaşmazlıklar yaşanmasına sebep oluyor elbette. Farklı dönemlerde yetişmiş olmalarının doğal bir sonucu olarak karşımıza çıkan bu durum, bazen güldüren olaylara da sebep olabiliyor.
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Bir anne, kızının masasında Model grubunun Pembe Mezarlık şarkısının sözlerinin yazılı olduğu bir kağıt buldu.
"Affet bu gece ölmek istedim." gibi sözleri olan şarkıyı 'intihar mektubu' sanınca da ortaya önce korkutan sonra gülümseten bir hikaye çıktı.
İşte o video;
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