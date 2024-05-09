'Pembe Mezarlık' Şarkısının Sözlerinin Yazılı Olduğu Kağıdı İntihar Mektubu Zannedip Panik Atak Geçiren Anne

Anneler ve çocukları arasındaki kuşak farkı, aralarında küçük anlaşmazlıklar yaşanmasına sebep oluyor elbette. Farklı dönemlerde yetişmiş olmalarının doğal bir sonucu olarak karşımıza çıkan bu durum, bazen güldüren olaylara da sebep olabiliyor.