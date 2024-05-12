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Profesyonel Sporcu Halil Özışık Görenleri Hayrete Düşürecek Bir Yarışa İmza Attı!

Profesyonel Sporcu Halil Özışık Görenleri Hayrete Düşürecek Bir Yarışa İmza Attı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
12.05.2024 - 18:22

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Birçok farklı dalda yarışmış ve profesyonelliği elde etmiş sporcu Halil Özışık, bu sefer kendine rakip olarak Marmaray'ı seçti. O anlar sosyal medyada binlerce kullanıcının beğenisini topladı.

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Marmaray'la kıyasıya yarışı videonun girişinden itibaren başladı. Özışık'ın çabası takdir edilesiydi.

Marmaray'la kıyasıya yarışı videonun girişinden itibaren başladı. Özışık'ın çabası takdir edilesiydi.

Bu inanılmaz yarışın sonunda kimin kazandığını merak edenleri şöyle alalım👇

Videoya gelen yorumlardan birkaçı ise şu şekildeydi;

Videoya gelen yorumlardan birkaçı ise şu şekildeydi;
twitter.com

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Yola devam...
twitter.com

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twitter.com

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ömer

Tanıştıriim halil profesyonel sporcu arkadaşım allah seni inandırsın geçen gün canlı yayında böyle tesadüfen açtım baktım marmarayı geçmiş