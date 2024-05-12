Profesyonel Sporcu Halil Özışık Görenleri Hayrete Düşürecek Bir Yarışa İmza Attı!

Birçok farklı dalda yarışmış ve profesyonelliği elde etmiş sporcu Halil Özışık, bu sefer kendine rakip olarak Marmaray'ı seçti. O anlar sosyal medyada binlerce kullanıcının beğenisini topladı.
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Marmaray'la kıyasıya yarışı videonun girişinden itibaren başladı. Özışık'ın çabası takdir edilesiydi.
Bu inanılmaz yarışın sonunda kimin kazandığını merak edenleri şöyle alalım👇
Videoya gelen yorumlardan birkaçı ise şu şekildeydi;
Yola devam...
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Tanıştıriim halil profesyonel sporcu arkadaşım allah seni inandırsın geçen gün canlı yayında böyle tesadüfen açtım baktım marmarayı geçmiş