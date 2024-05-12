Tarihe Geçti: Milli Gururumuz Mete Gazoz Avrupa Şampiyonu!
Tarihe Geçti: Milli Gururumuz Mete Gazoz Avrupa Şampiyonu!
Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Mete Gazoz böylece Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonluğu apoletlerini aynı anda elinde bulunduran ilk okçu olarak tarihe geçti.
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Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen şampiyonada Mete Gazoz, finalde Sloven rakibiyle karşılaştı. Rakibi karşısında çok üstün bir maç çıkaran Mete, Den Habjan Malavasic'i 6-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.
Gazoz böylece Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonluğu apoletlerini aynı anda elinde bulunduran ilk okçu olarak tarihe geçti.
Mete Gazoz, Avrupa Şampiyonluğu sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Tarihe geçtiğimz için çok mutluyum. Hep birlikte başardık. Olimpiyatlar öncesinde çok güzel oldu. Madalyamı anneme hediye ediyorum."
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