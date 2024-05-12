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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Göztepe Seyircisi Tarafından Protesto Edildi

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Göztepe Seyircisi Tarafından Protesto Edildi

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
12.05.2024 - 17:01

Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Göztepe, Bodrumspor maçının ardından şampiyonluk kupasını aldı. Tören esnasında Göztepeli taraftarlar, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi protesto etti. (egedesonsoz)

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Trendyol 1. Lig'in son haftasında Göztepe, Bodrumspor'u konuk etti. Mücadele, 1-1'lik beraberlikle noktalandı.

Trendyol 1. Lig'in son haftasında Göztepe, Bodrumspor'u konuk etti. Mücadele, 1-1'lik beraberlikle noktalandı.

Ligi ikinci sırada bitiren ve Süper Lig bileti alan İzmir ekibi, maçın ardından düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı.

Ligi ikinci sırada bitiren ve Süper Lig bileti alan İzmir ekibi, maçın ardından düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Göztepe seyircisinin protestosu ile karşı karşıya kaldı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Göztepe seyircisinin protestosu ile karşı karşıya kaldı.

O anlar 👇

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