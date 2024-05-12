Arda Güler Granada'ya Attığı Golle İspanya'da Manşetleri Süsledi!

'Topu aldıktan sonra kendi sahasına dripling yapan Türk futbolcu, kalitesini bir kez daha gösterdi. Arda kendini göstermek ve taraftarını etkilemek için oldukça istekli görünüyor. Saklanmıyor ve sürekli topu istiyor. Karakterini ortaya koyuyor. Ancelotti sihirli bir değneğe dokundu. Arda bu sezon pek fazla dakika almadı ama şans bulduğu her seferinde yeni bir şeyler icat etmeyi başarıyor.'