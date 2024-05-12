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Arda Güler Granada'ya Attığı Golle İspanya'da Manşetleri Süsledi!

Arda Güler Granada'ya Attığı Golle İspanya'da Manşetleri Süsledi!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
12.05.2024 - 16:27

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, eflatun-beyazlıların Granada deplasmanında galip geldiği maçta fileleri havalandırmayı başardı. İspanya basını, genç yeteneğin golüne dikkat çekti.

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Real Madrid'in Granada'yı 4-0 mağlup ettiği maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 45+2'de takımının ikinci golünü kaydetti.

Real Madrid'in Granada'yı 4-0 mağlup ettiği maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 45+2'de takımının ikinci golünü kaydetti.

Fran Garcia'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan milli futbolcu, güzel bir vuruşla ağları buldu.

Fran Garcia'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan milli futbolcu, güzel bir vuruşla ağları buldu.

Arda'nın performansı, ülke basınında büyük ses getirdi. Ligdeki sekizinci maçında üçüncü golünün kaydeden Arda'dan şu şekilde bahsedildi. 👇

Arda'nın performansı, ülke basınında büyük ses getirdi. Ligdeki sekizinci maçında üçüncü golünün kaydeden Arda'dan şu şekilde bahsedildi. 👇

Marca

Marca

'Topu aldıktan sonra kendi sahasına dripling yapan Türk futbolcu, kalitesini bir kez daha gösterdi. Arda kendini göstermek ve taraftarını etkilemek için oldukça istekli görünüyor. Saklanmıyor ve sürekli topu istiyor. Karakterini ortaya koyuyor. Ancelotti sihirli bir değneğe dokundu. Arda bu sezon pek fazla dakika almadı ama şans bulduğu her seferinde yeni bir şeyler icat etmeyi başarıyor.'

Depor

Depor

'Arda Güler topu ustaca kontrol etti ve düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. Granada kalecisinin yapacak bir şeyi yoktu. Arda oynadığı toplamdaki 210 dakikada lig sezonundaki birikimlerini katladı.'

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Meridiano

Meridiano

'Genç Türk süre aldığı dakikalarda gelecekte önemli bir isim haline gelebileceğini gösteriyor. Ayaklarının altındaki yeteneği ortaya koyan ve bir an önce kullanılması gereken bir performans. Yeni sezon kadro yapılanmasında en önemli konulardan biri genç oyuncunun durumu olacak.'

El Desmarque

El Desmarque

'Türk futbolcu La Liga'da gol atmak için en az dakikaya ihtiyaç duyan oyuncu. Ligde sadece 255 dakika içinde şimdiden üç gol attı.' AS: 'Bu çocuk çok özel. Türk futbolcu bir önceki hafta San Sebastian'da yaptığı gibi yine fileleri havalandırdı. Granada karşısında golünü harika bir vuruşla attı.'

AS

AS

'Bu çocuk çok özel. Türk futbolcu bir önceki hafta San Sebastian'da yaptığı gibi yine fileleri havalandırdı. Granada karşısında golünü harika bir vuruşla attı.'

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