Arda Güler Granada'ya Attığı Golle İspanya'da Manşetleri Süsledi!
Arda Güler Granada'ya Attığı Golle İspanya'da Manşetleri Süsledi!
Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, eflatun-beyazlıların Granada deplasmanında galip geldiği maçta fileleri havalandırmayı başardı. İspanya basını, genç yeteneğin golüne dikkat çekti.
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Real Madrid'in Granada'yı 4-0 mağlup ettiği maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 45+2'de takımının ikinci golünü kaydetti.
Fran Garcia'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan milli futbolcu, güzel bir vuruşla ağları buldu.
Arda'nın performansı, ülke basınında büyük ses getirdi. Ligdeki sekizinci maçında üçüncü golünün kaydeden Arda'dan şu şekilde bahsedildi. 👇
Marca
Depor
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Meridiano
El Desmarque
AS
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