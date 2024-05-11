Granadalı Minik Taraftar Çeviriden Aldığı Yardımla Arda Güler'den Formasını İstedi
Granadalı Minik Taraftar Çeviriden Aldığı Yardımla Arda Güler'den Formasını İstedi
LaLiga'da şampiyonluğa ulaşan Real Madrid, 35. haftada Granada'ya konuk oldu. İspanyol taraftarlardan biri, Türkçe pankart hazırlayarak Arda Güler'den formasını istedi.
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Küme düşmesi kesinleşen Granada, sahasında Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Eflatun-beyazlılar, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Arda Güler, 45+2'de takımının ikinci golünü kaydetti.
İlk devre milli futbolcunun golü ile noktalanırken ekranlara bir İspanyol taraftarın açtığı pankart geldi.
Minik seyirci, hazırladığı Türkçe pankart ile Arda Güler’den forma istedi.
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